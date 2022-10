Fernando Holiday anuncia apoio a Bolsonaro e a Tarcísio no 2º turno O vereador disse que é muito importante que Jair Bolsonaro continue na Presidência da República Fernando Holiday anuncia apoio a Bolsonaro e a Tarcísio no 2º turno

Vereador Fernando Holiday, que declarou apoio a Tarcísio de Freitas e a Bolsonaro Werther Santana/ Estadão Conteúdo - 14.2.2017

Fernando Holiday (Republicanos), vereador pelo município de São Paulo, anunciou apoio ao candidato ao governo do estado pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, e ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. Holiday divulgou um vídeo em que declara a sua posição ao lado de Tarcísio, de Lucas Pavanato (Novo), que concorreu às eleições deste ano para deputado estadual, e do presidente do Republicanos em SP, Robson Tuma, nesta quinta-feira (6).

Segundo Holiday, o anúncio oficial foi para combater o PT e manter SP como destaque do país. "Nós também estamos aqui para declarar o nosso apoio ao presidente Jair Bolsonaro nesta reeleição. É muito importante que Bolsonaro continue na Presidência da República", afirmou.

No vídeo, Tarcísio disse que há um caminho de prosperidade pela frente e que está fácil escolher um lado. "Então, no dia 30 de outubro, a gente tem que votar no Bolsonaro, fazer a nossa grande virada, fazer a diferença, vai valer a pena para as próximas gerações", disse o candidato ao governo.

Fernado Holiday deixou o Novo após perder as eleições paulistas para o cargo de deputado federal. Nesta quinta, o vereador se filiou ao Republicanos. Tarcísio cumprimentou o novo colega de partido. "Parabéns pela filiação, parabéns por integrar essa família do Republicanos e parabéns pela decisão correta."