Filha de pastor preso por caso no MEC recebeu auxílio emergencial

O ministro Milton Ribeiro em reunião com o pastor Arilton Moura (de camisa azul-claro) Luis Fortes/MEC - 30.11.2021

A filha de Arilton Moura, pastor que havia sido preso por suspeita de corrupção e tráfico de influência no caso do Ministério da Educação (MEC), recebeu R$ 3.900 do governo federal de auxílio emergencial em 2020.

Ela recebeu parcelas mensais do benefício para a população vulnerável de maio a dezembro, embolsando cinco pagamentos de R$ 600 nos primeiros meses e três de R$ 300 no último trimestre de 2020.

Victoria Camacy Amorim se envolveu nas investigações após comprar, por R$ 60 mil, um carro de Myrian Pinheiro, esposa de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, que também foi preso no último dia 22. O pagamento, no entanto, foi feito por Arilton, que transferiu o valor negociado ao ex-ministro.

A venda ocorreu seis meses após a data em que Ribeiro afirmou ter pedido investigação formal à Controladoria-Geral da União (CGU) sobre suspeitas de tráfico de influência em prol dos religiosos sem cargo público, como Arilton.

Um relatório da PF sobre as investigações apontou a existência de uma organização criminosa dentro do MEC. Moura e Ribeiro respondem em liberdade, após o desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal (TRF-1), ter concedido habeas corpus aos cinco presos na operação.

Outro preso na operação foi o ex-assessor Helder Diego da Silva Bartolomeu, que é casado com Victoria Camacy e, portanto, cunhado de Arilton. Ele também recebeu o auxílio emergencial. Helder Diego recebeu R$ 4.150 do governo federal, sendo R$ 3.900 em 2020 e uma parcela de R$ 250 em 2021.

O pastor Arilton Moura chegou a dizer à advogada, em ligação interceptada no dia da prisão, que ia "destruir todo mundo" caso sua família fosse prejudicada. "Preciso que você ligue para minha esposa, acalme minha esposa, porque se der algum problema com minha menininha eu vou destruir todo mundo", afirmou. No áudio, a advogada pede a ele que fique tranquilo, informa que falou "bastante" com Victoria e confirma que vai conversar também com a mulher.