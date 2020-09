Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, cogita entrar para a política 

Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, cogita entra para a política Alan Santos / Presidência da República

Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente, revelou em suas redes sociais que cogita entrar para política. Bolsonaro Jr., como se identifica no Instagram, fez uma enquete com seus seguidores. Ele publicou algumas respostas às perguntas enviadas.

À pergunta "Você será político?", ele respondeu: "Talvez". Questionado se cursa alguma faculdade, ele respondeu que sim. Se vai ingressar na carreira militar, disse que não.

Na enquete, o estudante também respondeu a perguntas pessoais, como se está solteiro, sim, se pretende se casar, sim. Questionado se "sobrou alguma menina no condomínio", respondeu: "que eu lembre não, hahaha".

Família na política

Dos cinco filhos do presidente, os três mais velhos, Flávio, Carlos e Eduardo, seguiram os passos do pai: são senador da República, vereador do Rio de Janeiro e deputado federal, respectivamente. Além dos três e de Jair Renan, Bolsonaro é pai de Laura, fruto do casamento com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Apenas os dois mais novos ainda não entraram para a política.

No final de agosto, Jair Renan publicou também na sua conta do Instragram, uma foto com o secretário de cultura Mário Frias após uma reunião. Ao lado do pai, ele já participou de solenidades e de uma viagem oficial para a Argentina, na cúpula do Mercosul.