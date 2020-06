Filho de Cabral fala da amizade entre Paes e o ex-governador Marco Antônio Cabral afirma que as recentes declarações do ex-prefeito têm motivações políticas e visam a chegada das eleições municipais Filho de Cabral fala da amizade de Eduardo Paes com seu pai

Marco Antônio relata proximidade entre Cabral e Paes Reprodução / Facebook

O ex-deputado federal Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, usou uma rede social nesta terça-feira (9) para publicar um vídeo no qual cita a amizade entre o pai e Eduardo Paes, ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro.

Nas imagens, ele rebate as recentes declarações de Paes de que teria apenas uma relação apenas "institucional" com Cabral e as falas de que ele nunca teria ido à casa da família em Mangaratiba. "Eduardo foi várias vezes, não só na primeira casa, no condomínio Porto Belo, como na segunda casa. De carro, helicóptero, sozinho, com a família", relata Marco Antônio.

Para Marco Antônio, as declarações de Paes na tentativa de desvincular sua imagem à de Cabral têm motivações políticas. "Eu entendo que está chegando o momento eleitoral, mas não tem necessidade disso, Eduardo. Nós te apoiamos em 2008, quando você tinha menos de 10% das intenções de voto. Te apoiamos em 2012. Te apoiamos em 2016, quando o candidato era o Pedro Paulo. Te apoiamos em 2018 e continuaremos te apoiamos. Agora, não tem a menor necessidade de você continuar mentindo sobre a relação com o ex-governador Sérgio Cabral, porque isso tá machucando e entristecendo a gente ainda mais", afirmou.

O filho de Cabral conta ainda que Paes concedeu mais de 40 jantares em homenagem a Cabral. "Chamava meu pai de chefe, chamava meu pai de irmão, de grande amigo. No aniversário de 50 anos do meu pai, você fez questão de dar uma grande festa para mais de 100 convidados na Gávea Pequena em que vocês terminaram na piscina", disse ele.

Marco Antônio revela ainda que foram ainda realizadas festas de aniversário para ele e para o irmão na Gávea Pequena. "Em 2011, quando meu pai reformou o apartamento do Leblon, você ofereceu o apartamento do seu irmão, na mesma rua, para o meu pai morar com a família durante dois ou três meses", contou.