Filhos de Bolsonaro repudiam soltura de Lula e demais ‘criminosos’

Carlos e Eduardo se manifestaram contra decisão do STF Divulgação

Os filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) usaram suas respectivas contas no Twitter para repudiar a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e demais políticos considerados "criminosos".

Lula deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR), ontem, após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de que condenados têm o direito à liberdade até o fim de todos os recursos judiciais.

Leia mais: 'Lula segue com todos os crimes dele nas costas', diz Bolsonaro

Na manhã deste sábado (9), Carlos Bolsonaro republicou um vídeo em que seu pai pede para a população não dar "munição ao canalha que momentaneamente está livre", sem citar nominalmente o petista. "Calma, cambada de bandido, o Brasil não é de vocês! Comemorem, criminosos! Estão liquidados política e criminalmente! O Brasil vai dar certo!", enfatizou o vereador na postagem.

Vídeo de ontem sobre o caso do corrupto preso e o trabalho do Ministro @SF_Moro em frente aos trabalhos da Lava-Jato e Ministério da Justiça! Calma, cambada de bandido, o Brasil não é de vocês! Comemorem, criminosos! Estão liqüidados política e criminalmente! O vai dar certo! https://t.co/JNz8spgUtt — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 9 de novembro de 2019

O deputado federal foi mais taxativo e afirmou, ontem, que "além de Lula, Zé Dirceu e outros quadrilheiros, milhares de criminosos serão soltos no País, fazendo com que você fique à mercê de seus atos malignos". Eduardo Bolsonaro questionou se é isso que queremos para o Brasil e disse que "lutaremos até o fim".

A publicação ainda vem acompanhada por uma imagem com o texto: "Eles estão rindo da sua cara! O povo brasileiro não aguenta mais temer pela própria vida enquanto vê bandido se dando bem, chega! Repudiamos a soltura do chefe e dos integrantes da quadrilha que destruiu o Brasil, além dos milhares de outros criminosos".

CHEGA DE IMPUNIDADE, O BRASIL NÃO AGUENTA MAIS!



Além de Lula, Zé Dirceu e outros quadrilheiros, milhares de criminosos serão soltos no país, fazendo com que você fique à mercê de seus atos malignos.



É isso que você quer para seu futuro? Lutaremos até o fim contra isso. pic.twitter.com/KmQupiXxQc — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 9 de novembro de 2019

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.