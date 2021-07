Fiocruz antecipa entrega semanal com 3 milhões da AstraZeneca Com a entrega desta quarta-feira, fundação chega a 65,9 milhões de doses liberadas ao programa de imunização

Com a entrega desta quarta, fundação chega ao quantitativo de 65,9 milhões de doses liberadas Soe Zeya Tun/Reuters - 07.06.2021

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) antecipou a entrega semanal de vacinas contra a covid-19 ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira (30). Por meio do Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos), a fundação disponibiliza 3 milhões de doses da AstraZeneca, sendo 148 mil doses para o estado do Rio de Janeiro.

"Com a liberação dos lotes pelo controle de qualidade no início da semana, foi possível antecipar a remessa que, inicialmente, estava programada para sexta-feira (2)", afirmou a fundação em nota.

Com essa entrega, a Fiocruz alcança o quantitativo de 65,9 milhões de doses já disponibilizadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), incluindo também os 4 milhões de vacinas importadas prontas da Índia. Do total, mais de 18 milhões de doses foram fornecidas em junho.

A fundação aguarda a confirmação de antecipação dos próximos envios de IFA (ingrediente farmacêutico ativo). A produção de vacinas está com capacidade superior à de insumos disponibilizados. Com o IFA disponível, estão garantidas as entregas semanais até 23 de julho.