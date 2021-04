Fiocruz entrega mais 1,3 milhão de doses de vacina nesta sexta

A- A+

Vacina da Astrazeneca contra covid-19 Yves Herman/Reuters - 18.3.2021

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) entrega nesta sexta-feira (2) ao Ministério da Saúde mais 1,3 milhão de doses de vacinas contra covid-19. Com a nova remessa, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), totaliza mais de 4,1 milhões de vacinas produzidas e disponibilizadas ao governo federal.

A vacina é feita a partir do ingrediente farmacêutico ativo importado da China. A produção é possível no Brasil graças a um acordo de encomenda tecnológica firmado entre a Fiocruz e os desenvolvedores da vacina em 2020.

A fundação busca alcançar a capacidade de produção de 1 milhão de doses por dia. Nos próximos dias, a Fiocruz receberá mais um lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo suficiente para a produção de mais 5,5 milhões de doses.

No total, o governo federal já distribuiu cerca de 34 milhões de doses aos estados, considerando vacinas importadas e produzidas no Brasil. Dois tipos de vacinas estão disponíveis: uma é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac; e a outra é da Astrazeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, e agora produzida também pela Fiocruz.