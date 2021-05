Fiocruz entrega mais 3,5 milhões de doses de vacina nesta sexta-feira A fundação atinge a marca de 30 milhões de doses entregues ao Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde Fiocruz prevê atingir marca de 30 milhões de doses entregues

A Fiocruz, por meio do Bio-Manguinhos, já produz 1 milhão de doses por dia Michael Dantas/AFP - 09.02.2021

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) prevê a entrega nesta sexta-feira (7) de mais 3,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 ao Ministério da Saúde. Por meio do Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos), a fundação alcançará a marca de 30 milhões de vacinas Oxford/AstraZeneca já disponibilizadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Em 30 de abril, a Fiocruz antecipou a entrega de 900 mil doses e conseguiu disponibilizar 6,5 milhões de doses da vacina, superando a meta inicial de entregas para o mês de abril, que passou de 18,8 milhões para 19,7 milhões de doses. A produção diária já atinge 1 milhão de doses por dia.

Na semana passada, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a Fiocruz a produzir o IFA (ingrediente farmacêutico ativo) da vacina contra covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford dentro do escopo do acordo de transferência de tecnologia com o laboratório, informou o órgão regulador em comunicado.

Segundo a agência, a partir desse aval, a Fiocruz poderá iniciar a produção de lotes pilotos em escala comercial da vacina covid-19 com o insumo produzido no Brasil.

Atualmente, a Fiocruz envasa a vacina da AstraZeneca a partir de insumos importados da China, e a produção nacional do IFA poderá levar ao primeiro imunizante no enfrentamento ao coronavírus totalmente produzido pelo Brasil.