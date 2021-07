Fiocruz entrega mais 3,8 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Com isso, a fundação alcança a marca de 78,2 milhões de doses do imunizante disponibilizadas ao Ministério da Saúde

Fiocruz entrega mais 3,8 milhões de doses da AstraZeneca Tony Winston/MS

A Fiocruz entrega nesta sexta-feira (23) 3,8 milhões de doses da vacina contra covid-19 AstraZeneca. Com isso, a fundação alcança a marca de 78,2 milhões de doses do imunizante disponibilizadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.

Por meio do Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos), o imunizante será liberado em duas remessas, sendo 197 mil doses direto para o estado do Rio de Janeiro, e o restante indo para o almoxarifado do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP).

Do total entregue até agora, 74,2 milhões de doses foram processadas em Bio-Manguinhos e 4 milhões importadas prontas, do Instituto Serum, da Índia.

Balanço

Nesta sexta-feira, o Brasil atingiu a marca de mais de 130 milhões de doses de vacinas aplicadas, de acordo com o ministério. Mais de 93 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante, o que representa 44,4% da população levando o total de 211,7 milhões de brasileiros.

Segundo a pasta, mais de 600 milhões de doses estão contratadas até o fim de 2021, após acordos com diferentes laboratórios. Somente em agosto, está prevista a chegada de mais de 63 milhões de doses.

Até o momento, mais de 164 milhões de doses foram distribuídas a todos os estados e o Distrito Federal.