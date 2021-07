Fiocruz entrega mais 4 milhões de vacinas da AstraZeneca

A- A+

Fiocruz entrega nesta sexta-feira mais 4 milhões de doses da AstraZeneca Fernando Brito/MS

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) entregou nesta sexta-feira (9) mais 4 milhões de doses da vacina contra a covid-19 AstraZeneca, ao Ministério da Saúde. Com a remessa, a fundação alcança a marca de 69,9 milhões de vacinas disponibilizadas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), sendo 65,9 milhões produzidas pela Fiocruz e 4 milhões importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.

Mas a instituição permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), para produção de imunizante. Com isso, as entregas semanais estão garantidas até 23 de julho. Ainda não há previsão de chegada de insumos.

A Fiocruz e a AstraZeneca assumiram novo compromisso para aquisição de matéria-prima adicional suficiente para a produção de mais 20 milhões de doses. A farmacêutica e a Fiocruz já haviam assinado um contrato para a produção de cerca de 50 milhões de doses, que farão parte das entregas do segundo semestre juntamente com a produção nacional.

Com o novo compromisso, a Fiocruz poderá então produzir 70 milhões de doses adicionais ao longo do segundo semestre, adicionalmente às doses que serão produzidas com o IFA produzido no Brasil.

Distribuição

Para facilitar a distribuição da entrega desta sexta-feira, 212 mil doses da remessa ficarão no Rio de Janeiro, onde está localizado o Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos), que produz as vacinas. As outras seguem para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), antes de serem distribuídas de forma proporcional aos estados e ao Distrito Federal.

Mais vacinas

A campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil também recebeu nesta semana o reforço de 600 mil doses da Pfizer/BionTech e 937 mil vacinas da CoronaVac/ Butantan. Ao todo foram 5,5 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde.