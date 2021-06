Fiocruz entrega mais 4,1 milhões de doses da vacina AstraZeneca

A- A+

Fiocruz entregou mais 4,1 milhões de doses da AstraZeneca Soe Zeya Tun/Reuters - 07.06.2021



O Ministério da Saúde recebeu nesta sexta-feira (25) mais uma remessa de vacinas da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). As 4,1 milhões de doses de imunizantes da Astrazeneca/Fiocruz serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e distribuídas aos estados e Distrito Federal nos próximos dias.

Com o envio, a fundação alcança a marca de 62,9 milhões de doses fornecidas, sendo 58,9 milhões com produção pela Fiocruz e 4 milhões importadas prontas do Instituto Serum, da Índia. Até a próxima quarta-feira (3), está prevista a entrega de mais 2,7 milhões de doses de vacinas.

Para facilitar a distribuição, as 217 mil doses da remessa destinadas ao Rio de Janeiro permanecerão no estado, onde está o Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos), que produz as vacinas. O restante segue para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), antes de serem destinadas às unidades da federação.

A campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil também recebeu o reforço de pouco mais de 2 milhões de imunizantes doados pelo governo dos Estados Unidos. Outras 942 mil doses devem ser entregues neste sábado (26).

Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 128,5 milhões de doses de vacinas Covid-19 dos laboratórios contratados. Mais de 91,5 milhões de doses já foram aplicadas, sendo que mais de 43% da população-alvo de 160 milhões de brasileiros já recebeu a primeira dose da vacina. São mais de 69,2 milhões de brasileiros com essa etapa do ciclo vacinal já concluída.