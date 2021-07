Fiocruz entrega mais 4,4 milhões de doses da vacina da Astrazeneca Com nova remessa, laboratório chega a marca de 75,9 milhões de doses distribuídas ao Brasil desde início da vacinação

Pfizer e Coronavac serão as outras marcas de vacinas entregues em julho Fernando Brito/MS

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) entregou na noite desta sexta-feira (16), mais 4,4 milhões de doses da vacina da Astrazeneca contra covid-19, atingindo a marca de 75,9 milhões distribuídas ao Brasil.

Para o resto de julho, pouco mais de 4 milhões de doses devem ser entregues da fabricante e outras 4 milhões do consórcio global Covax Facility. A previsão total para o mês, de 40 milhões, é completada por entregas da Pfizer (14 mi) e da Coronavac (10 mi).

O Brasil já vacinou 87.909.424 dos cidadãos maiores de 18 anos com a primeira dose, outros 33.266.221 receberam a segunda aplicação ou a vacina da Johnson, de dose única.

Nos último mês, a taxa de vacinação cresceu no Brasil e tem atingido com frequência a meta estabelecida pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de 1 milhão de doses aplicadas por dia. Com a aceleração, 11 estados já deram 1ª dose a mais da metade dos adultos.