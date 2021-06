Fiocruz entrega mais 5 milhões de doses da AstraZeneca nesta sexta 

A- A+

A fundação chega a um total de 58,8 milhões de doses distribuídas Marcelo del Pozo/Reuters

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) entregou nesta sexta-feira (18) novas doses da vacina AstraZencea ao Ministério da Saúde. Nessa remessa, foram disponibilizadas 5 milhões de vacinas contra a covid-19, produzidas no Bio-Manguinhos/Fiocruz (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos).

Com a entrega, a fundação chega a um total de 58,8 milhões de doses distribuídas, sendo 54,8 milhões produzidas pela Fiocruz e 4 milhões importadas prontas do Instituto Serum, da Índia. O número supera o da vacina CoronaVac. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 49 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. As doses são produzidas no Brasil, com insumos importados.

A Pfizer, que é a outra vacina aplicada no país, já teve 9,8 milhões de doses entregues – dessas, 8,2 milhões já foram distribuídas para todos os estados e Distrito Federal.

Insumos

Na próxima quarta-feira (23), está prevista a chegada de mais uma carga de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) da vacina, para a produção de 5,8 milhões de doses para a Fiocruz. Com a nova remessa, passam a ficar asseguradas entregas semanais até 16 de julho.

"A AstraZeneca tem garantido entregas mensais de lotes de IFA, conforme acordo. A Fiocruz aguarda confirmação da possibilidade de aceleração das próximas remessas de IFA, uma vez que a instituição permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do insumo", afirma a fundação em nota.

Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 114 milhões de doses de vacinas para estados e Distrito Federal. Deste quantitativo, mais 84,1 milhões foram aplicadas na população brasileira.