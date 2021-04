Fiocruz entregará 4,7 milhões de doses nesta semana, diz Bolsonaro De acordo com presidente, ao todo serão 18 milhões de doses de vacina contra a covid-19 até o final do mês de abril

A- A+

Na imagem, presidente Jair Bolsonaro em solenidade Isac Nóbrega/PR - 15.04.2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou, neste domingo (18), que a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) entregará 18 milhões de doses de vacina contra a covid-19 até o final do mês de abril.

De acordo com Bolsonaro, serão entregues 4,7 milhões de doses nesta semana e, até o dia 5 de maio, mais 6,7 milhões. A fundação já entregou, na última sexta-feira (16), 2,8 milhões e, no dia 14, outras 2,2 milhões.

"Ao longo do mês de abril, o cronograma da FioCruz prevê a entrega de 18 milhões de vacinas. Na próxima semana, serão mais 4,7 milhões e, entre 26/04 e 1/05, 6,7 milhões de doses devem chegar ao PNI, superando a marca de 5 milhões alcançada nesta última semana", afirmou Bolsonaro.

"Previsão é que as entregas cresçam em volume nos próximos meses e cheguem a 21,5 milhões, em maio; 34,2 milhões, em junho; e 22 milhões, em julho. No segundo semestre de 2021, a Fiocruz prevê produzir mais 110 milhões de doses da vacina com IFA fabricado no Brasil", acrescentou.

1.2- Previsão é que as entregas cresçam em volume nos próximos meses e cheguem a 21,5 milhões, em maio; 34,2 milhões, em junho; e 22 milhões, em julho. No segundo semestre de 2021, a @fiocruz prevê produzir mais 110 milhões de doses da vacina com IFA fabricado no Brasil. @govbr — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 18, 2021