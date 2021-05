Fiocruz libera 5,9 milhões de doses da AstraZeneca nesta sexta-feira

A- A+

Fiocruz liberou nesta sexta-feira 5,9 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde André Coelho/EFE - 27.05.2021

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) liberou nesta sexta-feira (28) 5,9 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra a covid-19. Outras 600 mil doses serão entregues na segunda-feira (31), chegando a um total de 21 milhões de vacinas disponibilizadas em maio ao PNI (Plano Nacional de Imunização), do Ministério da Saúde.

Com as novas remessas do imunizante, a fundação atingirá o maior número de doses entregues em um mês e atingirá a marca de 47,6 milhões de vacinas ofertadas, contando também com 4 milhões de imunizantes importadas prontos do Instituto Serum, da Índia.

A instituição, que retomou a produção na terça-feira (25) após cinco dias de interrupção por falta de insumos, tem outras 6,5 milhões de doses em diferentes estágios de controle de qualidade. Também segue com o processamento final de mais cerca de 12 milhões de doses, referentes ao carregamento de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) recebido no dia 22 de maio. Com isso, já estão garantidos mais 18,5 milhões de doses, que sustentarão entregas semanais de 27 de junho a 3 de julho.

A fundação aguarda a confirmação da possibilidade de acelerar o recebimento de novas remessas de IFA e, com isso, informar sobre a disponibilidade das próximas entregas. Com a capacidade de produção que a instituição já atingiu, caso a próxima remessa chegue ainda no início de junho, será possível aumentar as entregas do mês.