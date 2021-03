Fiocruz promete entrega de meio milhão de doses da Oxford até sábado (27)

A- A+

Um dia após o anunciar a redução de 10 milhões a previsão do número de doses de vacinas contra o coronavírus esperadas para o Brasil no mês de abril, o Ministério da Saúde divulgou na manhã desta quarta (24) o cronograma de entrega dos imunizantes apresentado pela Fiocruz, responsável pela fabricação no Brasil da vacina da Oxford/AstraZeneca, ainda utilizando insumos importados. De acordo com o O total de vacinas para o próximo mês a serem distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações passou de 57,1 para 47,3 milhões.

Vacina da Oxford/Astrazeneca desembarca no país Pedro Paulo Souza/MS - 22.01.2021

As entregas ocorrerão duas vezes por semana, totalizando 21.738.000 de doses, embora as quantidades estimadas estejam baseada nas previsões de produção e possam sofrer variações. É bom lembrar que o Ministério da Saúde já revisou suas previsões de entrega cinco vezes nas últimas semanas, fato que desgastou a gestão do então Eduardo Pazuello que acaba de deixar a pasta, substituído pelo cardiologista Marcelo Queiroga, empossado ontem, terça-feira (23) de forma discreta.

Veja o cronograma de entrega das vacinas Oxford:

Reprodução

