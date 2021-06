Fiocruz recebe insumos neste sábado para 6 milhões de vacinas

A- A+

Quantidade de insumos será suficiente para mais 6 milhões de doses da Oxford/AstraZeneca Soe Zeya Tun/Reuters - 07.06.2021

A Fiocruz (Instituto Oswaldo Cruz) recebe neste sábado (12) novo lote de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) para a produção de vacinas Oxford/AstraZeneca contra covid-19, no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos. A remessa, que chega da China às 17h50, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, será suficiente para produzir 6 milhões de doses.

Leia mais: Anvisa pode ampliar prazo de validade da vacina da Johnson

"A aceleração da entrega dessa remessa permitirá a continuidade da produção da vacina e garantirá entregas semanais ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) até 10 de julho", afirma a fundação em nota.

A fundação tenta, ainda, acelerar as próximas remessas de IFA, já que permanece com capacidade de produção superior a de disponibilização do insumo. A falta de matéria-prima chegou a interromper a produção de vacinas por cinco dias, em maio, o que impactou as entregas em junho, que estão com número menor, em relação às semanas de maio.

Nesta sexta-feira (11), foram entregues 2,7 milhões de doses. Mas, em 21 de maio, o instituto chegou a disponibilizar 6,1 milhões de doses. Com essa última remessa, a fundação atinge cerca de 53,8 milhões de doses entregues ao PNI.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 109,5 milhões de doses de vacinas foram distribuídas desde 18 de janeiro, quando começou a campanha de vacinação contra a covid-19 no país. Dessas, mais de 76,7 milhões foram aplicadas, sendo 53,2 milhões de primeiras doses e 23,5 milhões.