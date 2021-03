Fiocruz recebe insumos para mais 12 milhões de doses de vacina A carga deveria ter chegado no sábado (27), mas houve um atraso na conexão do voo. Avião pousou no Rio na manhã deste domingo Fiocruz recebe insumos para mais 12 milhões de doses de vacina

Vacina da Astrazeneca contra covid-19 Eloisa Lopez/Reuters - 23.3.2021

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) recebeu no início da manhã deste domingo (28) duas novas remessas de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) da China para a produção da vacina contra a covid-19. O material é suficiente para fabricar cerca de 12 milhões de doses da vacina de Oxford / AstraZeneca.

A carga deveria ter chegado no sábado (27), mas houve um atraso na conexão do voo em Luxemburgo. O avião trazendo os insumos pousou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, por volta das 6h40 deste domingo.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) já tinha recebido na última quinta-feira (25) insumos para a produção de 6 milhões de doses da vacina. Ainda está prevista a chegada de uma nova carga para a fabricação de cinco milhões de doses nesta semana.

Em nota, a Fiocruz informou que os quatro lotes de Ingrediente Farmacêutico Ativo serão suficientes para as entregas de vacinas ao Ministério da Saúde programadas para abril e parte do que está previsto para maio.

