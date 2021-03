Fiocruz recebe material para produção de mais 12 milhões de doses

A- A+

Cada lote tem, em média, 230 litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) Reuters/Ricardo Moraes - 23.01.2021

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) vai receber neste fim de semana mais dois lotes de material vindos da China para produção de vacinas contra a covid-19, em parceria com a Oxford/AstraZenca. A remessa será suficiente para a produção de mais 12 milhões de doses, além de um lote que chegará na próxima semana para cinco milhões de vacinas.

Cada lote tem, em média, 230 litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo). As remessas se somam aos insumos já recebidos nesta quinta-feira (25) e em fevereiro, equivalentes a 15 milhões de doses, e que estão sendo processados em Bio-Manguinhos/Fiocruz (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos). As datas exatas da chegada não haviam sido divulgadas até a noite desta sexta-feira (26).

A Fiocruz iniciou, na última semana, a entrega das vacinas produzidas em Bio-Manguinhos/Fiocruz com o IFA importado e já disponibilizou mais de um milhão de doses ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.

Até o final da próxima semana, estão previstas outras entregas, totalizando aproximadamente 3,9 milhões de doses. A previsão é de que em abril sejam entregues mais de 18 milhões de doses. Os lotes de IFA que chegam nas novas remessas de março cobrem as entregas de abril e parte das doses a serem disponibilizadas em maio.

As entregas ao Ministério da Saúde somarão 100,4 milhões de doses até julho. A partir do segundo semestre, com a incorporação da tecnologia do IFA, a Fiocruz prevê entregar mais 110 milhões de doses, incluindo a produção 100% nacionalizada.