Flávia Arruda interrompe férias para receber vacinas na Bahia Assessoria da ministra nega que o afastamento dela, de férias na Bahia com as filhas, tenha conotação política Flávia Arruda interrompe férias para receber vacinas na Bahia

Ministra Flávia Arruda recebe vacinas pediátricas na Base Aérea em Salvador Divulgação

A assessoria da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL), afastou qualquer motivação política para o afastamento dela por nove dias, publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta sexta-feira (14).

Flávia Arruda está de férias na Bahia com a família, onde deve ficar até o próximo fim de semana. Ela interrompeu o descanso, nesta sexta-feira, para ir até a Base Aérea de Salvador receber as doses das vacinas pediátricas contra a Covid-19 em nome do governo federal e fazer a entrega ao governo do estado.

O afastamento da ministra foi necessário por ela não ter completado um ano no cargo e não poder, portanto, tirar férias como os demais ministros. A volta dela está prevista para o dia 21.

A publicação no DOU gerou especulações em Brasília, já que a deputada licenciada tem sofrido "fritura" pela sua articulação no Palácio do Planalto. As informações de que havia pressão para ela deixar o cargo fizeram com que o presidente Jair Bolsonaro (PL) saísse em defesa pública da ministra, dizendo que desconhecia erros dela; e que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, publicasse um vídeo na semana passada em que afirma que "o Centrão não quer a saída da Flávia".

Casada com o ex-governador do DF José Roberto Arruda, Flávia tem duas filhas pequenas. A atenção a elas motivou a recusa em disputar o governo do DF em 2022. A ministra deve disputar uma vaga do Senado pela avaliação que o comando do Executivo local demandaria uma dedicação maior do que no Legislativo.