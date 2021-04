Flávio acionará Conselho de Ética contra senador que divulgou áudio

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, senador Flávio Bolsonaro (Rep-RJ) Evaristo Sá/AFP - 22.03.2021

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) acionará o Conselho de Ética contra o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) por ter divulgado áudio com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Kajuru divulgou em redes sociais no último sábado (11) áudio de uma conversa que teve com Bolsonaro sobre a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da covid-19 no Senado Federal.

Bolsonaro pediu ao senador para ampliar a CPI da covid para apurar também a conduta de prefeitos e governadores na pandemia do novo coronavírus. "Se não mudar a amplitude, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, ouvir gente nossa, para fazer um relatório sacana. Tem que fazer do limão uma limonada. Por enquanto, é um limão que tá aí. Dá para ser uma limonada", afirmou.

Na conversa, o presidente pressiona ainda Kajuru para ingressar com pedidos de impeachment contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). "Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment [de ministros] também. [...] Sabe o que eu acho que vai acontecer, eles vão recuperar tudo. Não tem CPI, não tem investigação de ninguém do Supremo", acrescentou.

Kajuru respondeu que já tinha entrado com pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, ao que Bolsonaro respondeu: "Você é 10".

Assessores jurídicos de Flávio, filho do presidente, elaboram a peça na manhã desta segunda-feira (12). O documento deve ser protocolado ainda hoje, informou a assessoria de imprensa, sob o argumento de quebra de decoro parlamentar.