Flávio Bolsonaro avisa que não vai à acareação com Paulo Marinho

Flávio pode agendar dia, hora e local da oitivas Roque de Sá/Agência Senado - 27.08.2019

O senador Flávio Bolsonaro decidiu que não vai comparecer a acareação com o empresário Paulo Marinho programada para segunda-feira (18) na sede do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, no âmbito das investigações sobre o vazamento da Operação Furna da Onça, da Lava Jato, em 2018.

A defesa do senador disse que Flávio está com compromisso na agenda parlamentar e não poderá fazer a acareação solicitada pelo MPF.

O compromisso está marcado para as 15h e o empresário Paulo Marinho, que é suplente de Flávio no Semado, disse à Reuters que vai à sede do MPF mesmo já sabendo que o senador não irá comparecer. Filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio tem prerrogativa de foro como senador e pode pela lei agendar dia, hora e local de oitivas.

“Ele não irá. Não precisa justificar. A prerrogativa já diz que ele pode escolher dia, hora e local”, disse a advogada Luciana Pires. Segundo ela, Flávio vai propor outra data. "Mas não sabemos qual, verei com o senador”, disse a advogada.

A denúncia de Paulo Marinho aponta que o então deputado estadual Flávio Bolsonaro soube em 2018 antecipadamente que a Lava Jato iria promover uma operação, a Furna da Onça, e que ela atingiria a Assembléia do Estado do Rio.

Na operação emergiram relatórios do Coaf sobre movimentações financeiras atípicas em mais de 20 gabinetes da Alerj, entre eles o de Flávio. O caso ficou conhecido como a rachadinha da Alerj.

Flávio Bolsonaro é investigado no Rio no caso da rachadinha e por suposto crime eleitoral ligado a declaração de bens em eleições anteriores, além do suposto vazamento da operação Furna da Onça.

