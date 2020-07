Clebio Cavagnolle, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Flávio Bolsonaro começa a depor ao MPF no próprio gabinete em Brasília Senador fala com os investigadores na condição de testemunha sobre o suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça

Na imagem, senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) durante sessão Roque de Sá/Agência Senado - 12.06.2019

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) começou a prestar depoimento ao MPF (Ministério Público Federal) sobre o suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça.

Bolsonaro falará com os investigadores na condição de testemunha. Por causa da prerrogativa do cargo, o senador escolheu o local, a data e a hora – o depoimento ocorre em seu gabinete no Senado Federal, em Brasília.

Leia mais: Operação Furna da Onça: MPF diz que Alerj era uma 'propinolândia'

A operação Furna da Onça investigou deputados da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) e detectou movimentação financeira atípica nas contas do ex-assessor Fabrício Queiroz.

A acusação do vazamento foi feita por Paulo Marinho, ex-aliado da família Bolsonaro. O empresário afirmou que a equipe do então deputado estadual recebeu informações vazadas das investigações, apontando Queiroz na mira do Ministério Público.

Veja também: Furna da Onça: Justiça autoriza que 5 deputados assumam mandato

O depoimento do hoje senador foi explicado em nota por sua defesa. “Para que a verdade seja restaurada o mais rápido possível, o senador Flávio Bolsonaro marcou a data para depor junto ao Ministério Público Federal. A previsão é de que o depoimento ocorra na próxima segunda-feira (20/07), quando um procurador da República irá ao encontro do parlamentar, em Brasília. Flávio Bolsonaro prestará depoimento na condição de testemunha”, disse.