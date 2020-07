Flávio Bolsonaro presta depoimento em investigação sobre 'rachadinha'

Defesa afirma que Flávio não cometeu irregularidades Roque de Sá/Agência Senado - 12.06.2019

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) prestou depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro nesta terça-feira (7). A oitiva por meio de videoconferência faz parte da na investigação sobre o possível esquema de "rachadinha" em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na época em que era deputado estadual.

"Rachadinha" é o nome dado a uma manobra em que os funcionários devolvem parte do salário recebido ao parlamentar. Segundo o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), servidores da Alerj devolveriam parte dos vencimentos a Flávio na época em que ele era deputado estadual.

A investigação do caso começou depois do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificar movimentações bancárias atípicas no nome de Queiroz, ex-assessor de Flávio apontado como uma das pessoas ligadas à movimentação no gabinete do parlamentar.

De acordo com a defesa do senador, o depoimento atende a pedido feito pelos advogados, que querem restabelecer a verdade. "O conteúdo da audiência segue em segredo de Justiça e será preservado", dizem os advogados.

A defesa do senador reafirma ainda que Flávio Bolsonaro "não praticou qualquer irregularidade e que confia na Justiça" e diz que a esposa do parlamentar, Fernanda Bolsonaro, não prestará depoimento.