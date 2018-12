Flávio Bolsonaro reitera que ex-assessor é quem deve explicações Fabricio Queiroz teria realizado movimentações de R$ 1,2 milhão, incompatíveis com sua renda. Caso é investigado pelo Coaf Flavio Bolsonaro

Flavio Bolsonaro fez comentário no Twitter Sergio Moraes/Reuters - 23.10.2018

O deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL), senador eleito pelo Rio de Janeiro, usou o Twitter na noite desta sexta-feira (21) para responsabilizar mais uma vez o ex-assessor Fabrício Queiroz pelas movimentações atípicas apontadas pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

"Pela enésima vez, não posso ser responsabilizado por atos de terceiros e não cometi nenhuma ilegalidade. O ex-assessor é quem deve dar explicações. Todos da minha equipe trabalham e a prova de que o gabinete funciona bem são minhas crescentes votações", escreveu o deputado, filho mais velho do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Queiroz não compareceu nesta sexta-feira à oitiva do Ministério Público do Rio de Janeiro, que acompanha o caso.

Assim como na quarta-feira (19) sua defesa alegou "inesperada crise de saúde" do ex-assessor. Desde a revelação das movimentações financeiras pelo jornal O Estadod de S. Paulo, Queiroz manteve o silêncio, enquanto Flávio buscou se distanciar do caso. O MP-RJ convidou o parlamentar a prestar esclarecimentos sobre o caso no dia 10 de janeiro.

