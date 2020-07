Flávio Dino rebate declaração de Bolsonaro sobre pacto por empregos

Dino sugere pacto nacional por emprego Valter Campanato/Agência Brasil

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), rebateu a declaração do presidente Jair Bolsonaro, feita na manhã desta terça-feira (28), de que ele (Dino) defende pacto pelo emprego, mas mantém seu Estado fechado.

Segundo Dino, o Maranhão tem praticamente todas as atividades funcionando há semanas.

"O presidente Bolsonaro, além de ironizar indevidamente o tema do desemprego, está desinformado sobre o Maranhão", afirmou o governador.

Em seu Facebook, Dino disse ainda que não considera que o desemprego é assunto para ser tratado com ironias. "Espero que o presidente da República leve a sério a urgência de ações efetivas. É impossível tratar do tema no 'cercadinho' do Alvorada. Por isso, insisto na ideia do Pacto Nacional pelo Emprego.

A carta assinada por Flavio Dino e enviada a Bolsonaro na segunda-feira (27), sugere "planejar com urgência medidas para o cenário" de crescimento do desemprego no segundo semetre. Ele propõe uma reunião liderada por Bolsonaro, com governadores, centrais sindicais e empresários a fim de evitar as demissões.

