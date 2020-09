Mariana Londres, de Brasília, com Myrcia Hessen, da Record TV

Flordelis deve comparecer à Corregedoria da Câmara na quinta Deputada precisa assinar a notificação de abertura de processo por quebra de decoro, que pode levar a cassação do seu mandato

Flordelis deve comparecer à Corregedoria da Câmara na quinta-feira Fernando Frazão/Agência Brasil - 25.06.2019

A deputada Flordelis (PSD-RJ) deve comparecer à Corregedoria da Câmara dos Deputados na quinta-feira (10) para assinar a notificação de abertura do processo que pode acabar na cassação do seu mandato.

A parlamentar responde por quebra de decoro, após ter sido indiciada como mandante da morte do marido , o pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em junho do ano passado.

Após ser notificada, Flordelis tem o prazo de 5 dias úteis para fazer sua defesa por escrito. Após a defesa, a corregedoria emite um parecer, em até 45 dias úteis. Caso o parecer seja pela continuidade do processo, a Mesa Diretora da Câmara enviará a representação ao Conselho de Ética, que analisa o caso.

Mesmo que colegiado vote pela cassação de Flordelis, a decisão da perda de mandato ainda precisará ser ratificada pelo plenário da Câmara.

Antes do caso ser analisado pelo Conselho de Ética, o plenário precisa aprovar o projeto de resolução para a reabertura do colegiado, que ainda não funciona de forma remota.