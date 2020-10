Flordelis: parecer de corregedor será entregue a Maia amanhã Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 27.11.2019

O parecer do corregedor da Câmara dos Deputados, deputado Paulo Bengston (PTB-PA), no processo por quebra de decoro pela deputada Flordelis (PSD-RJ), que pode levar à cassação do mandato, será entregue nesta quinta-feira (1º) ao presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ). O conteúdo do relatório está sob sigilo.

Maia irá receber o texto pessoalmente porque já passou pela fase de isolamento após a infecção pela covid-19.

A entrega ocorre exatamente um mês após a Mesa Diretora da Casa ter enviado à Corregedoria o pedido de abertura do processo, depois de Flordelis ter sido denunciada como a mandante do assassinato do marido.

Flordelis assinou a notificação no dia 9 de setembro em Brasília. Apresentou defesa e prestou depoimento no dia 22, quando, segundo o corregedor, chorou muito. Após a apresentação do parecer do corregedor, a Mesa Diretora da Câmara, se julgar precedente, remete o caso ao Conselho de Ética onde o processo de cassação é analisado.