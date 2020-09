Flordelis se apresentará nesta sexta para colocar tornozeleira, diz defesa De acordo com advogado da parlamentar, a deputada federal irá no final da manhã a uma das sedes da Seap para colocar o dispositivo de monitoramento Flordelis se apresenta nesta sexta (25) para colocar tornozeleira eletrônica

Ré deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno Fernando Frazão/Agência Brasil - 25.06.2019

A deputada federal Flordelis se apresentará nesta sexta-feira (25) ao Estado para colocar a tornozeleira eletrônica, segundo o advogado da parlamentar. A suspeita intelectual da morte de Anderson do Carmo irá ao final desta manhã a uma das sedes da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) para colocar o dispositivo de monitoramento.

A defesa de Flordelis contesta o pedido da Justiça e afirma que o cargo de deputada federal dela impediria ações como está, uma vez que a parlamentar tem foro privilegiado.

O juiz Nearis dos Santos Carvalho Acre, da 3ª Vara Criminal de Niterói, afirma que a decisão de monitorar Flordelis se dá pelo “quadro de incerteza acerca do paradeiro da ré”. A parlamentar também deverá fazer recolhimento domiciliar noturno todos os dias.

A defesa de Flordelis afirmou na última semana que iria recorrer da decisão da Justiça do RJ, de acordo com informações da Record TV Rio.

Caso Flordelis

O pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis, foi morto na madrugada de 16 de junho de 2019, na residência do casal, em Pendotiba, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Após mais de um ano de investigação, parte dos 54 filhos adotivos e biológicos do casal foi indiciada por participação em algum nível na morte do pastor.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Paulo Guilherme