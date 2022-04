'Foi perfeito!', diz Anitta sobre o show que deu no Festival Coachella Cantora disse que o profissionalismo e as regras dos organizadores permitiram que tudo desse certo na apresentação

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A cantora Anitta explicou aos fãs neste sábado (16) que o sucesso de sua apresentação no Festival Coachella, na Califórnia (Estados Unidos), realizado nesta sexta (15) se deve ao profissionalismo da organização e ao cumprimento das regras. "Foi perfeito. Nenhum stress. Impecável do início ao fim. Aí fica fácil fazer um show incrível!"

"No Coachella eles tratam todos os artistas da mesma maneira. Não importa quem você é", disse Anitta ao responder ao comentário de um fã sobre o cenário e o colorido de sua apresentação. "Eu jamais escolheria fazer algo menos incrível só por estar em um festival brasileiro."

Anitta, Coachella e Snoop Dogg Jennifer Cappuccio Maher

"As regras têm que ser cumpridas. Eles não descontam em um artista menor caso o artista maior se atrase ou etc. Eu pude passar som. Credenciar todo mundo que eu precisava para fazer o show acontecer. Quando outras pessoas atrasaram, não descontaram do meu tempo. E não me deixariam atrasar nada de outro artista também."

"Eles dão um horário de reconhecimento de palco antes do show. As informações que a gente precisava. O diretor do show assiste aos ensaios se você pedir pra ele organizar as câmeras do jeito que você gostaria. Enfim, eles literalmente te dão toda a assistência não importando de onde você é e qual o seu tamanho. Se você se organizar e coordenar tudo direitinho eles acompanham igualmente na produção. "