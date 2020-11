Forças Armadas reforçam que não têm influência política

General Edson Pujol Divulgação/Câmara Municipal de Porto Alegre

O Ministério da Defesa divulgou neste sábado (14) uma nota oficial informando que as Forças Armadas não têm influência política e reforça que "o único representante político das Forças Armadas, como integrante do Governo, é o Ministro da Defesa".

A nota é um esclarecimento à fala do comandante do Exército, general Edson Pujol, ao defender que os militares da ativa não querem fazer parte da política:

"Não queremos fazer parte da política governamental ou do Congresso Nacional, e muito menos queremos que a política entre no nossos quartéis", afirmou Pujol em uma live na quinta-feira (12), um dia após Bolsonaro dizer, em indireta a Joe Biden, que "quando acaba a saliva, tem que ter pólvora".

Em resposta, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) informou na sexta-feira (13), em uma postagem nas redes sociais, que as Forças Armadas devem "se manter apartidárias" e "sob a autoridade suprema do Presidente da República”.

Na nota divulgada pelas Forças Armadas, o Ministério da Defesa destacou que: "Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, quando se manifestam, sempre falam em termos institucionais, sobre as atividades e as necessidades de preparo e emprego das suas Forças, que estão voltadas exclusivamente para as missões definidas pela Constituição Federal e Leis Complementares".

Por fim, informou que "As Forças Armadas direcionam todos os seus esforços exclusivamente para o cumprimento de suas missões, estando presentes em todo o País."