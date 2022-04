Acidente com ex-BBB, corrida eleitoral e queda do ministro da Educação marcam a semana

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou, na quinta-feira (31), a desistência da disputa à Presidência da República nas eleições 2022 pelo PSDB. Ele tinha uma série de compromissos que foram cancelados de última hora no início do dia. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Governo de São Paulo informou: "Ao contrário do previsto anteriormente, o governador não irá mais até o Edifício-Monumento do Novo Museu do Ipiranga, ao Parque da Cidadania em Heliópolis e à B3. Apenas essa agenda da B3 está mantida, mas sem a presença dele" Divulgação/ Governo de São Paulo - 22/03/2022

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro anunciou que desistiu da candidatura à Presidência da República ao deixar o Podemos e se filiar ao União Brasil. Apesar da mudança, ele ainda não decidiu a qual cargo concorrerá nas eleições deste ano Adriano Machado/Reuters - 25.11.2021

Com o fim do prazo para renunciar aos cargos públicos para disputar as eleições deste ano, nove ministros deixaram suas posições no governo federal. A reforma é uma tentativa de elevar a base do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Os novos titulares da pasta já tomaram posse

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Após a saída conturbada de Milton Ribeiro do MEC (Ministério da Educação), na segunda-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro nomeou Victor Godoy Veiga para assumir o posto de forma interina. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (30). Ele será o quinto nome a ocupar o cargo no governo de Bolsonaro. Godoy estava como secretário-executivo da pasta desde julho de 2020, posto assumido durante a gestão de Ribeiro. O ex-ministro deixou o governo após denúncias de que dois pastores estariam pedindo propina para facilitar a liberação de verbas da pasta MEC/Reprodução

O atual reitor do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Anderson Ribeiro Correia, é cotado para substituir Milton Ribeiro, que foi exonerado ontem do MEC (Ministério da Educação). Ribeiro pediu para deixar o cargo depois de denúncias de corrupção que envolvem favorecimento a pastores, que faziam parte de um gabinete paralelo, reveladas pelo Estadão. Segundo apurou o jornal, Correia tem recebido ligações de integrantes do Centrão para sondá-lo sobre a possibilidade de assumir o posto. Na terça-feira (29), ele teria ainda uma conversa com o líder do PL na Câmara, Altineu Cortes (RJ) José Cruz/Agência brasil

O Brasil criou 328.507 empregos com carteira assinada em fevereiro, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O saldo positivo de contratações foi impulsionado pelo setor de serviços e elevou para 41.157.217 o número de vínculos celetistas ativos

Edu Garcia/R7 - 02.03.2022

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, mas ainda indica que 12 milhões estão em busca de uma colocação profissional no território nacional. Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram ainda que o rendimento médio real recebido pelos trabalhadores caiu a R$ 2.511 e atingiu o menor valor para o período desde 2012 ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-09/02/2022

Um carro de luxo invadiu uma padaria no Morumbi, zona oeste de São Paulo, na manhã da sexta-feira (1º). A motorista perdeu o controle da direção e acabou dentro da Padaria Le Grain, localizada na rua Visconde de Nacar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três vítimas recebem atendimento no local. Seis viaturas da corporação foram encaminhadas ao endereço Reprodução

A produção industrial brasileira cresceu 0,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Mesmo com o resultado positivo, o setor permanece 2,6% abaixo do patamar de antes do início da pandemia Miguel Ângelo/CNI/Divulgação

A alta no valor dos combustíveis afetou a rotina e o bolso de milhões de brasileiros em março e tem prejudicado especialmente uma categoria de trabalhadores. Os entregadores de aplicativo, que atuam de nove a 12 horas diárias e seis dias por semana para obter uma renda média de R$ 1.172,63 mensais, agora se deparam com um cenário praticamente insustentável de exaustão e precariedade. Com isso, diversos protestos devem ocorrer em São Paulo e em outras cidades do país nos próximos dias



Edu Garcia/R7

Um homem e uma criança foram baleados após suspeitos atirarem em uma casa, na rua Cipolândia, na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na madrugada de quinta-feira (31). Cerca de 15 pessoas de uma mesma família estavam reunidas no imóvel para assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista quando ocorreu o ataque

Reprodução/Record TV - 31.03.2022

Uma professora foi demitida por justa causa após agredir uma aluna de um ano na escola Paris, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que a mulher penteia o cabelo da menina de forma agressiva

Reprodução / Record TV

O corpo de uma mulher foi encontrado com sinais de violência em um terreno baldio em Pirituba, zona norte de São Paulo, na noite de terça-feira (29). A Polícia Militar foi acionada para a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, por volta de 21h30, e encontrou o corpo em balde, transportado em um carrinho de mão. Ela teria passagem pela polícia. A polícia investiga o crime

Reprodução / Record TV

No laudo do IML (Instituto Médico-Legal) sobre a morte da menina Lara Maria Nascimento, de 12 anos, consta que a garota recebeu pelo menos quatro golpes na cabeça, desferidos com instrumentos como um martelo ou uma picareta. Lara foi encontrada morta em 19 de março, três dias após seu desaparecimento em Campo Limpo Paulista (SP) Reprodução/Record Tv

Quatorze anos depois da morte da menina Isabella Nardoni, em um homicídio que chocou o Brasil, o artista Hidreley Diao fez uma simulação de como a vítima estaria em 2022, com 19 anos. Com desenho e inteligência artificial, ele se baseou em uma foto antiga da menina e de outras quatro crianças mortas em crimes bárbaros para protestar contra a violência infantil

Reprodução/Instagram/ @hidreley

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Pólis mostra que a população negra e de famílias chefiadas por mulheres com renda de até três salários mínimos é maioria nas regiões do município de São Paulo onde mais ocorreram mortes em decorrência da Covid-19. Os mesmos grupos foram os mais afetados por despejos ou ameaças de remoção durante a pandemia de Covid-19 Ricardo Moraes/Reuters - 01.04.2021

O STF (Superior Tribunal Federal) homologou, na segunda-feira (28), o acordo entre a AGU (Advocacia-Geral da União) e a PGM (Procuradoria Geral do Município) sobre as dívidas da Prefeitura de São Paulo com a União e a ocupação da área do aeroporto de Campo de Marte, na zona norte da capital, que durava desde 1958 Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo 24.09.2009

A cidade de São Paulo começou a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 (segunda dose adicional) em idosos com 70 anos ou mais na terça-feira (29). Para receber o reforço, é necessário que cidadão tenha tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses

Reprodução/Flickr

A Polícia Civil investiga há mais de dez dias o crime envolvendo a menina Lara Maria Nascimento, morta em 19 de março (sábado) após ficar três dias desaparecida em Campo Limpo Paulista (SP). O principal suspeito, o motorista do carro de cor prata que passou pelo local do sumiço e onde o corpo foi achado, já foi identificado e teve a prisão decretada

Reprodução Record TV

José Marcelo Moreira de Albuquerque, de 49 anos, morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho na viela Ilha de Maré, no Jardim Zaíra, em Mauá, no ABC paulista, no domingo (27). De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tem 31 anos e é filho da vítima, mas não mora na mesma casa que os pais e o irmão mais novo, de 19 anos Reprodução/Agência Record - 26.08.2021

Mais de um mês após as primeiras denúncias do golpe da fruta no Mercado Municipal de São Paulo, ponto turístico popularmente conhecido como "Mercadão de SP", o clima entre os comerciantes do local é de medo de que novos relatos e reclamações venham à tona, mesmo entre as bancas que não têm o hábito de aplicar tais práticas. Com as denúncias, a maior parte dos comerciantes diz ter sido prejudicada USP Imagens

Os participantes interessados em obter a isenção da taxa de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 devem realizar o procedimento por meio da Página do Participante a partir da próxima segunda-feira (4) até as 23h59 do dia 15 de abril. No mesmo período os candidatos também poderão realizar a justificativa de ausência no exame de 2021. Para realizar as solicitações, o participante deve informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física), data de nascimento, endereço de email e número de telefone. O resultado da justificativa de ausência e da solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 será divulgado no dia 22 de abril pela internet Marcello Casal/Agência Brasil

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) publicou no DOU (Diário Oficial da União) na segunda-feira (28) a lista de médicos aprovados no Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) 2021. Ao todo, foram aprovados 3.838 médicos formados no exterior, o que representa 57,3% do total de participantes dessa etapa (6.696). Os nomes dos aprovados na prova de habilidades clínicas também foram disponibilizados, via Sistema Revalida, às universidades parceiras para realização do apostilamento dos processos de revalidação dos diplomas médicos Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) e a Secretaria de Relações Internacionais assinaram na segunda-feira (28) um termo aditivo com o governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, por meio do Consulado Britânico, para fortalecer o ensino de inglês da rede estadual na cidade de São Paulo. A parceria visa ao acesso a recursos pedagógicos, revisão de currículos, avaliação e formação de professores, bem como a metodologias de ensino baseadas em evidências e boas práticas internacionais Divulgação Freepik

Nós conseguimos, cara." Essa foi a primeira frase que a professora Maria Aparecida Ramos das Neves disse à filha, Maria Lívia de Oliveira, quando descobriu que a jovem havia passado em 1º lugar no curso de engenharia ambiental na UnB (Universidade de Brasília). O momento em que a jovem, moradora do Distrito Federal, contou à mãe sobre a conquista foi registrado em vídeo pelo irmão e viralizou nas redes sociais. O vídeo foi publicado na noite da quarta-feira (30) e já passava de 500 mil visualizações e 62 mil curtidas. A jovem estudou como bolsista em uma escola particular de Brasília e conta que viveu três meses intensivos de preparação para o processo seletivo Redes sociais/Reprodução

Um estudante autodeclarado pardo foi considerado inapto para ocupar uma vaga destinada às cotas raciais na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). No entanto, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a decisão de ato administrativo da instituição por considerar que o resultado foi feito "sem motivação ou fundamento". A seleção em que o aluno foi desclassificado foi realizada pela Comissão de Heteroidentificação, instância que valida a entrada dos estudantes através do sistema de cotas raciais. O jovem havia prestado vestibular para o curso de economia LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 14.3.22

Como a guerra entre Rússia e Ucrânia pode aparecer nos vestibulares? O R7 conversou com professores que dão algumas dicas a quem busca uma vaga em uma universidade neste ano. Ficar antenado nas notícias e acompanhar lives de especialistas em geopolítica e em relações internacionais pode ajudar a compreender melhor o assunto. A coordenadora de geografia Fabiana Pegoraro, do Colégio Rio Branco, em São Paulo, explica que o tema é relevante devido à instabilidade geopolítica que tem gerado e possivelmente será cobrado nos processos seletivos deste ano FADEL SENNA / AFP

Vizinhos da Escola Estadual Maria Angélica Soave, localizada na rua Coronel Pachêco, no bairro Nova Taboão, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, reclamam de brigas e confusões nos horários de saída dos alunos. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o tumulto de alunos correndo em uma rua estreita. Em certo momento, é possível ver um grupo de pelo menos sete meninos agredindo com socos e chutes outro jovem, que seria aluno da escola. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que repudia qualquer forma de agressão dentro ou fora das escolas, e que a escola mencionada não tem histórico de violência ou registro de confusões dentro da unidade Reprodução/Cidade de Guaurlhos - 25.03.2022

Autoridades mexicanas disseram na última segunda-feira (28) que ao menos 20 pessoas morreram no domingo (27) à noite em um tiroteio atribuído a gangues do crime organizado em Michoacán, no oeste do México. "Dezenove corpos sem vida (16 homens e 3 mulheres), que apresentavam ferimentos provocados por armas de fogo", foram encontrados na localidade de Tinajas, em um local destinado a brigas ilegais de galos, shows e bailes populares. Um homem morreu enquanto era levado para receber atendimento médico, portanto "são 20 pessoas que morreram nesta agressão", informou a Procuradoria-Geral do Estado Stringer/Reuters - 28.3.2022

Pelo menos 12 pessoas morreram e 33 ficaram feridas na última terça-feira (29) em um ataque russo que destruiu parcialmente a sede do governo regional de Mykolaiv, cidade ucraniana próxima a Odessa, segundo um novo balanço do serviço de emergência ucraniano Bulent Kilic/AFP - 29.3.2022

Um alto funcionário dos Estados Unidos disse na última quarta-feira (30) que Vladimir Putin está mal informado sobre o desenvolvimento da guerra na Ucrânia porque seus assessores têm medo de revelar as perdas militares e econômicas da Rússia. "Putin nem sabia que seu Exército estava recrutando e perdendo militares na Ucrânia, o que mostra uma clara interrupção no fluxo de informações confiáveis que chegam ao presidente russo", disse o funcionário, sob condição de anonimato, com base em dados da inteligência americana Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP - 30.3.2022

Separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia afirmaram que controlam quase toda a região de Lugansk e mais da metade de Donetsk, depois que Moscou transformou esses territórios em seu principal objetivo militar. "Na manhã de 31 de março de 2022, mais de 90% do território da República Popular de Lugansk foi libertado", afirmou no Telegram o delegado de Relações Exteriores da autoproclamada república Alexander Ermochenko/Reuters - 30.03.2022