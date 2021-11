Aeronave de luxo Falcon 2000 vai ser leiloada pela Receita; veja fotos

Segundo o edital da Receita, modelos como esse são vendidos no exterior, sem contar os impostos, por até US$ 7,6 milhões, ou mais de R$ 40 milhões

Trinta e cinco aviões como este estão registrados no Brasil. São 222 no mundo

De acordo com o edital, a aeronave é um modelo executivo com carpete marrom-claro, couro bege e laterais com revestimento bege, configurado para dez passageiros e em bom estado de conservação

Receita Federal