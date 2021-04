Apesar de restrição, banhistas lotam praia de Santos no domingo

Banhistas lotaram trechos da praia de Santos neste domingo (25), especialmente a faixa próxima ao mar, propícia a caminhadas Guilherme Dionízio/Estadão Conteúdo 25.04.2021

Pelas regras da fase vermelha, que passou a vigorar na semana passada no estado, as praias foram liberadas apenas para exercícios individuais, mas não foi apenas o que se viu no espaço na manhã deste domingo (25) Guilherme Dionízio/Estadão Conteúdo 25.04.2021

Alguns escolherem as muretas dos canais de Santos para parar e tomar sol. As 15h, a temperatura na cidade do litoral de São Paulo era de 29 graus Celsius, segundo o portal Climatempo Guilherme Dionízio/Estadão Conteúdo 25.04.2021

No local é obrigatório ainda o uso de máscara, o que não foi praticado por todos os frequentadores. A cidade inclusive prevê multa para quem desrespeitar a obrigação Guilherme Dionízio/Estadão Conteúdo 25.04.2021