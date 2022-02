Apologia ao nazismo e tensão entre Rússia e Ucrânia marcam a semana

O apresentador Bruno Aiub, conhecido como Monark, e os demais responsáveis pelo programa de entrevistas Flow Podcast, podem pagar indenização e até serem presos por apologia ao nazismo e discriminação contra os judeus, caso sejam condenados pela Justiça. A resolução está prevista em uma portaria publicada pelo Ministério Público de São Paulo na terça-feira (8). Durante uma entrevista, Bruno Aiub disse: "A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. Eu sou mais louco que todos vocês. Acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido." Segundo o promotor Reynaldo Mapelli Júnior, a fala de Aibu no programa gerou consequências tanto na esfera civil quanto na criminal Flipar

A inflação oficial subiu 0,54% em janeiro, maior alta para o mês desde 2016. Apesar da desaceleração em relação ao resultado de dezembro, a variação fez o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumular alta de 10,38% no acumulado dos últimos 12 meses, valor 0,32 ponto percentual maior do que o contabilizado ao fim do ano passado

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-11/01/2022

Partiu também do BC (Banco Central) a divulgação do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica). Conhecido por sinalizar uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos bens e serviços produzidos no país, o indicador subiu 0,33% em dezembro e fechou 2021 com alta de 4,5%, aos 139,73 pontos Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Após dois dias internado no Hospital Regional de Cotia, na Grande São Paulo, Guillermo Antonio Ramos de Campos, de 4 anos, morreu na terça-feira (8). A criança foi espancada por um casal, que está preso. A informação foi confirmada pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município, onde o caso foi registrado. Até o momento, a mãe de Guillermo não foi localizada. A suspeita, de 19 anos, amiga da mãe, e o marido dela, de 22 anos, moram em uma residência na rua Juiz de Fora, no Parque Turiguara Reprodução Record TV

O Estado de São Paulo teve queda no número de internações por Covid-19 pelo oitavo dia consecutivo, após dois meses de crescimento. A informação foi divulgada pelo secretário estadual de saúde, Jean Gorinchteyn, durante coletiva de imprensa, na quarta-feira (9), no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Estado tem 70,2% de taxa de ocupação e a Grande São Paulo, 70,5% Portal Correio

Três corpos foram encontrados esquartejados em menos de 24 horas em São Paulo. Dois já haviam sido retirados na quarta-feira (9) de uma área de mata em Itaquera, na zona leste de São Paulo – foram localizados uma parte do corpo de um homem e uma perna de uma mulher. Um terceiro corpo foi achado na quinta-feira (10), também em uma área afastada, em Praia Grande, no litoral do estado. A polícia ainda investiga a possível conexão das mortes com um corpo achado em uma trilha de caminhada em Pedreira, na zona sul de São Paulo, com sinal de perfuração no tórax Reprodução/Record TV

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou, na quinta-feira (10), um aumento de 20% no salário de agentes de segurança pública e de saúde do estado. A mudança começa a valer no dia 1º de março. De acordo com o governo, o estado de São Paulo tem atualmente 541.133 servidores públicos. Os demais 195 mil de outras áreas também terão um reajuste de 10% em suas folhas de pagamento. O governador disse ainda que o reajuste contempla servidores ativos e inativos Lalo de Almeida/Folhapress - 07.05.2020

O diretor-executivo do Procon-SP, Fernando Capez, afirma que os relatos de um "golpe da fruta" no Mercadão Municipal de São Paulo mostram uma tática inusitada no Brasil e que as denúncias revelam também práticas abusivas com diversas infrações a trechos do Código do Consumidor. Conforme a reportagem do R7, dezenas de queixas de clientes do Mercadão foram registradas em redes sociais ou páginas de turismo contra os atendentes das barracas de frutas. O roteiro é parecido: as pessoas dizem que a princípio são bem atendidas pelos funcionários, que oferecem amostras de frutas bonitas e diversificadas para provar os vendedores depois coagem o cliente a comprar os produtos por valores entre R$ 300 e R$ 500 ITACI BATISTA/AE - 06/12/2011

Reinaldo Júnior, dono da cachorrinha Pandora, que ficou 45 dias desaparecida depois de sumir em uma conexão de voo no terminal de Guarulhos, em São Paulo, entrou com uma ação na Justiça e pediu que a Gol e o aeroporto indenizem o tutor e a mãe dele, Teresinha Bezerra, em, ao menos, R$ 320 mil. Segundo o documento, houve negligência, uma vez que a companhia foi informada de que, no dia do embarque de Reinaldo e Pandora para Navegantes (SC), a empresa deveria ter colocado seis fechaduras na casinha do animal. No entanto, ela foi encontrada com apenas uma fechadura Arquivo pessoal

Um levantamento do Todos pela Educação revelou que, entre 2019 e 2021, aumentou 66,3% o total de crianças de 6 e 7 anos no Brasil que, segundo os responsáveis, não sabem ler nem escrever. O número subiu de 1,4 milhão, em 2019, para 2,4 milhões, em 2021. O percentual de crianças de 6 e 7 anos que não foram alfabetizadas passou de 25,1%, em 2019, para 40,8%, em 2021. Em 2020 e 2021, houve um aumento expressivo na taxa, que alcançou os maiores valores em dez anos de acompanhamento do indicador Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai regulamentar a renegociação de dívidas do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Na quinta-feira (10), foi apresentada na Câmara uma emenda à MP (medida provisória) que permite descontos de até 92% a beneficiados em débito com o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Com a emenda proposta, processos judiciais de execução de cobrança de dívidas relativas ao Fies também seriam suspensos. No texto original da MP o governo não prevê anistia nos casos que já estão judicializados Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou na quinta-feira (10) a lista de aprovados na primeira chamada no vestibular 2022. O resultado está disponível no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp). Os convocados nessa chamada deverão efetivar a matrícula online (não presencial) entre os dias 15, 16 e 17 de fevereiro na página eletrônica da comissão. A Unicamp também divulgou uma nota na terça-feira (8) comunicando que as aulas presenciais foram adiadas para o dia 14 de março. Com o novo prazo a instituição tem maior possibilidade em uma "adaptação às novas condições sanitárias" impostas pela Covid-19, garantindo um retorno seguro ao ensino presencial Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Desde o anúncio do governo federal sobre a volta às aulas, as prefeituras e secretarias de Educação dos estados optaram por recomeçar as atividades de forma presencial em 2022, após quase dois anos de pandemia de Covid-19. Mais de 1 milhão de estudantes da rede municipal de São Paulo retornaram às salas de aula na segunda-feira (7). Entre os protocolos estabelecidos estão uso de álcool em gel e máscara, aferição de temperatura, higienização constante dos ambientes, evitar aglomeração de pessoas, identificação e afastamento dos casos suspeitos de Covid-19 e monitoramento de contactantes Tânia Rêgo/Agência Brasil - 07.02.2022

O Marrocos chorou no último domingo (6) com a morte do pequeno Rayan, preso durante cinco dias no fundo de um poço profundo em uma região pobre do norte do país, um drama humano que comoveu o mundo todo por meio das redes sociais

Reprodução/Twitter

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse na última segunda-feira (7), em um encontro com o colega russo, Vladimir Putin, que deseja "iniciar uma desescalada" da crise entre a Rússia e a Ucrânia. "Nosso continente está hoje em uma situação muito crítica, o que nos obriga a ser extremamente responsáveis", disse Macron, sentado em uma ponta de uma longa mesa branca no salão do Kremlin e a vários metros de Putin. Sputnik/AFP - 7.2.2022

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou na última quarta-feira (9) que planeja levantar a partir do fim de fevereiro o requisito de isolamento para as pessoas que testarem positivo para a Covid-19, já que a Inglaterra abandonou a maioria das restrições JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta quinta-feira (10) que os cidadãos americanos que residem na Ucrânia devem deixar o país imediatamente. Segundo o mandatário, a Rússia possui um dos maiores exércitos do mundo, e não é a mesma coisa que lidar com grupos terroristas Jim Watson/AFP - 06.01.2022

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse na última sexta-feira (11) que a Rússia continua enviando tropas para sua fronteira com a Ucrânia e advertiu que a invasão pode começar "a qualquer momento", inclusive durante os Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem na China Sandra Sanders/Reuters - 11.02.2022

Um fazendeiro na Turquia decidiu colocar óculos de realidade virtual em suas vacas para testar se elas produziriam mais leite se acreditarem que estão em um ambiente natural e agradável, quando na verdade estão no local onde é realizada a ordenha. Izzet Kocak teve a ideia depois que a estratégia foi testada em vacas na Rússia Reprodução/YouTube/Interesting Engineering

Luc Montagnier, prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do vírus da Aids, morreu na última terça-feira (8), aos 89 anos, em um hospital em Neuilly-sur-Seine, perto de Paris, capital da França. O anúncio foi feito na quinta-feira (10) pelo prefeito da cidade, Jean-Christophe Fromantin. O francês foi premiado em 2008 pela identificação do vírus em 1983, junto com seus colegas Françoise Barré-Sinoussi e Jean-Claude Chermann Pierre Boussel/AFP - 12.2.1997