Ataque a eleições, presidente do Haiti e prisão na CPI marcam semana

Após o presidente Jair Bolsonaro chamar o ministro do STF e presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, de imbecil e ameaçar a eleição por causa do voto impresso, houve grande repercussão. Outro destaque foi a prisão de ex-diretor do Ministério da Saúde na CPI da Covid, que teve conflito entre o presidente da comissão Omar Aziz e as Forças Armadas. O assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moisi, também marcou a semana. Veja essas e outras notícias nas fotos a seguir Montagem/R7

O presidente Jair Bolsonaro atacou mais uma vez o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, que é contrário ao voto impresso. “Um imbecil”, disse Bolsonaro em referência ao magistrado. O presidente fez nova ameaça de que as eleições do ano que vem podem não ocorrer caso a urna eletrônica não seja alterada. Ele atribuiu a Barroso articulações políticas junto ao Legislativo para barrar a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição do Voto Impresso Montagem/Reuters/STF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, emitiu nota se posicionando contra a escalada de ataques do presidente Jair Bolsonaro. No texto, o ministro afirma que quaisquer tentativas de obstruir a realização de eleições podem levar ao enquadramento na Lei de Impeachment Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 09.06.2021

Durante a CPI, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, disse que os bons membros das Forças Armadas devem estar "envergonhados, porque fazia muitos anos que não via membros do lado podre envolvidos com falcatrua". O ministro da Defesa e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica divulgaram nota em que repudiam com veemência a fala do parlamentar Adriano Machado/ REUTERS 06.07.2021

Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, foi preso acusado de mentir na CPI da Covid. Ele deixou a cadeia no mesmo dia após pagar fiança de R$ 1.100 e responderá em liberdade à acusação de falso testemunho

A família do empresário Matheus de Oliveira, que morreu após ser atingido três vezes por armas de choque durante uma abordagem da Polícia Militar de São Paulo, contesta a força utilizada pelos envolvidos na ação, já que o homem estaria sozinho, dominado e desarmado. "Eu acho que foi desnecessário, porque se o carro parou ele não ia ter como fugir mais para canto nenhum. Não tinha necessidade", disse a esposa do empresário, que não se identificou por questões de segurança Reprodução/Record TV

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no autódromo de Interlagos, a Campus Party, no centro de eventos do Anhembi, e o Oktoberfest, no bairro do Brooklin, zona sul da capital, estão entre os 30 eventos-teste previstos pelo governo do estado de São Paulo para testar protocolos de segurança para a retomar de atividades. Quatro shows no Allianz Parque também fazem parte da lista Divulgação / Facebook - 08.08.2020

O Governo do Estado de São Paulo afirmou que vai estender o horário de funcionamento das atividades econômicas, como bares, restaurantes e shoppings, até as 23 horas a partir desta sexta-feira (9). Atualmente, comércio paulista pode ficar aberto até as 21 horas Leandro Ferreira / Estadão Conteúdo / 21/06/2021

Um segurança atirou contra colega após desentendimento dentro de uma agência bancária no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (6). A Polícia Militar foi acionada após uma pessoa ter ouvido dois disparos de arma de fogo dentro de uma agência do Santander, na avenida Santo Amaro, 3330 Reprodução Google Street View

O primeiro caso da variante Delta do novo coronavírus foi identificado na cidade de São Paulo, informou a prefeitura na noite desta segunda-feira (5). A pessoa infectada é um homem de 45 anos testou positivo para a variante e está em monitoramento pela UBS (Unidade Básica de Saúde) da região onde mora. A mulher, o enteado e o filho do paciente também estão sendo monitorados pelas equipes de saúde Portal Correio

O governo oficializou a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial por mais três meses. Para viabilizar o benefício, o Ministério da Economia abriu um crédito extraordinário no valor de R$ 20 bilhões a ser utilizado pelo Ministério da Cidadania

A Petrobras reajustou o preço do litro da gasolina (de R$ 2,53 para R$ 2,69) e do óleo diesel (R$ 2,71 para R$ 2,81). Os aumentos, os primeiros da gestão Silva e Luna, representam uma alta de 6% e 3,7%, respectivamente

Guiada pelo aumento das contas de luz, a inflação oficial de preços ao consumidor perdeu ritmo e subiu 0,53% no mês de junho. Com o dado, o maior para o mês desde 2018, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumula alta de 3,77% no primeiro semestre deste ano e de 8,35% nos últimos 12 meses

A organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio decidiu que não será permitida a presença de públicos nos eventos esportivos da competição. O anúncio leva em conta o aumento de casos de covid-19 na capital japonesa Charly Triballeau/AFP - 23.06.2021

O governo do estado de São Paulo publicou um decreto no Diário Oficial de quarta-feira (7) alterando as regras para a volta às aulas presenciais. De acordo com o texto, as escolas da rede pública e particulares estão liberadas de seguir as fases do Plano São Paulo, que tem como objetivo controlar a disseminação de covid-19 no estado. As faculdades técnicas e as universidades públicas e privadas do estado de São Paulo vão retomar as aulas presenciais a partir de 2 de agosto, a quantidade de alunos será limitada Seduc/Divulgação

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, após reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a elaboração de um protocolo para o retorno às aulas presenciais. Os ministros se encontraram na quinta-feira (8) após reunião sobre residências médicas. Em conversa com os jornalistas, Ribeiro e Queiroga falaram sobre a criação do protocolo que será publicado por meio de uma portaria interministerial para retorno presencial às aulas Adriano Machado/Reuters - 06.07.2021

A Justiça de São Paulo determinou que um colégio particular do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, disponibilize um profissional de apoio qualificado à inclusão e um plano individual de aulas para um estudante com deficiência intelectual. A decisão abre caminho para outras famílias que buscam apoio para crianças especiais ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A USP (Universidade de São Paulo) investiga, atualmente, 193 denúncias de fraudes no sistema de cotas raciais. Candidatos a vagas na USP são suspeitos de ter mentido na autodeclaração para pretos, pardos e indígenas entre 2017 e 2021 Diogo Moreira/Maquina Cw/Agência Brasil

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou na terça-feira (6) o calendário do vestibular 2022. O período de inscrições será de 8 de setembro a 7 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp. Os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição deverão ser feitos de 31 de agosto a 7 de setembro, também na página da Vunesp Igor do Vale/Folhapress - 3.5.21

A Justiça Federal em São Paulo decidiu manter a regra do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 que veta a isenção de taxa de inscrição a participantes que não justificaram ausência na edição anterior da prova. Em decisão proferida no último dia 2 de julho, a juíza federal Ana Lúcia Petri Betto, da 17ª Vara Federal, negou pedido de liminar formulado pela DPU (Defensoria Pública da União), que pretendia derrubar a exigência de justificativa de falta para a concessão do benefício de quem havia sido contemplado com a isenção no ano passado. O argumento da DPU era o medo da pandemia Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Quase 50 mil grávidas e puérperas receberam AstraZeneca no país. Segundo o LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde, vacina continuou a ser aplicada no grupo mesmo após suspensão da Anvisa. A plataforma mostra que na última segunda-feira (5) 51 gestantes e 54 puérperas ainda receberam o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e produzido no Brasil pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Carla Carniel/Reuters - 6.7.2021

Mais de 3,5 milhões de pessoas não voltaram para receber a segunda dose da vacina contra a covid-19 na data marcada após a imunização, segundo afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na quarta-feira (7) durante o lançamento da campanha de incentivo à vacinação Pilar Olivares/Reuters = 20.6.2020

A CoronaVac, vacina contra a covid-19, tem 86% de efetividade para evitar mortes causadas pela doença, segundo pesquisa realizada no Chile com 10,2 milhões de pessoas. O estudo é o primeiro que prova a efetividade da vacina a ser publicado em uma revista científica Sedat Suna/EFE/EPA - 29.04.2021

O gerente de Incidentes da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), Sylvain Aldighieri afirmou na quarta-feira (9) que o Brasil registrou uma queda nos casos de covid-19 nas últimas semanas, "mas em quadro ainda elevado". Durante entrevista coletiva virtual, ele ressaltou a capacidade do país de reduzir transmissões e proteger os mais vulneráveis



A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou, na quarta-feira (7), que o Instituto Butantan inicie a aplicação da ButanVac nos voluntários inscritos para os testes da vacina contra a covid-19. O imunizante será aplicado em duas doses, com um intervalo de 28 dias entre elas Pacific Press/via Reuters

Pela primeira vez em 2021, não houve aumento das taxas de incidência ou de mortalidade por covid-19 em nenhum estado brasileiro. A informação é do Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, publicado na quinta-feira (8), que reafirma tendência de queda nas taxas de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no SUS (Sistema Único de Saúde) pela quarta semana consecutiva. A análise compreende o período de 20 de junho a 3 de julho Pilar Olivares/Reuters - 18.06.2021

Duas doses das vacinas da Pfizer ou da AstraZeneca geram resposta imune contra a variante Delta em 95% dos pacientes vacinados, mesmo que ela seja capaz de escapar de alguns anticorpos monoclonais de laboratório, conforme estudo publicado pela revista científica Nature Denis Balibouse/Athit Perawongmetha/Reuters

A Pfizer planeja pedir aos órgãos que regulamentam medicamentos dos EUA e da Europa que autorizem uma dose de reforço de sua vacina contra a covid-19, com base em evidências de maior risco de infecção 6 meses após a inoculação, diante da propagação da variante Delta, altamente contagiosa Reuters/Carlos Osorio/Direitos Reservados

No último fim de semana, um jovem de origem brasileira foi espancado e morto em uma rua no centro de La Coruña, na Espanha. O assassinato de Samuel Luiz Muñiz gerou uma onda de protestos contra a homofobia no país. A polícia espanhola prendeu quatro pessoas acusadas de envolvimento no crime Reprodução: Facebook

Os EUA já concluíram a retirada de 90% de seu pessoal militar do Afeganistão, país que foi invadido há quase 20 anos em meio à chamada guerra ao terror. As tropas da OTAN também estão deixando o local, aumentando o temor de que uma guerra civil entre o governo afegão e o Talibã possa acontecer em breve. O grupo afirmou, na sexta, que já controla 85% do território afegão Javed Tanveer / AFP - 9.7.2021

A China está planejando uma missão espacial ambiciosa, para lançar 23 foguetes tipo Longa Marcha, em uma tentativa de desviar a trajetória de um asteroide que, segundo cientistas, tem 1% de chance de colidir com a Terra nos próximos 100 anos. A rocha tem mais de 100 metros de comprimento e poderia causar problemas em escala global se se chocar com a superfície terreste NASA