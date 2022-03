Avanço das tropas russas e alta do PIB brasileiro marcam a semana 

Invadida pela Rússia desde o dia 24 de fevereiro, a Ucrânia viu a retomada dos bombardeios na periferia de Kiev e um avanço que indica o bloqueio do acesso do país ao mar Negro. No Brasil, após um tombo em 2020 com a chegada da pandemia de Covid-19, o PIB (Produto Interno Bruto), soma dos bens e serviços produzidos pelo país, teve alta de 4,6% em 2021, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Veja essas e outras notícias que foram destaque nas fotos a seguir Dimitar Dilkoff/AFP

O menino de 9 anos que fugiu de casa e conseguiu embarcar e viajar sozinho em um voo da Latam entre Manaus e São Paulo, no sábado (26), fez aumentarem as pesquisas na internet com perguntas do tipo "como embarcar despercebido". A mãe do garoto denunciou o desaparecimento da criança na manhã daquele dia. Apenas às 22h, um funcionário da companhia Latam telefonou para a família, que reside em Manaus, informando que o menino estava no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo

Reprodução/Record TV

Um homem de aproximadamente 25 anos morreu baleado após discutir com um policial civil durante uma reunião dos narcóticos anônimos em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (28). O crime ocorreu durante o encontro do grupo Sumaré, que ocorre na paróquia São Paulo de Cruz, localizada na rua Cardeal Arcoverde. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é um investigador da Polícia Civil que estava afastado das funções e era frequentador do grupo Reprodução Record TV

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após um acidente que envolveu quatro veículos no quilômetro 37 da rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na terça-feira (1º). Imagens da concessionária Ecopistas registraram o momento do acidente entre duas motos, um caminhão e um carro. Um motociclista ficou ferido e foi socorrido. Um dos ocupantes do carro atingido morreu Divulgação 01.03.2022

Carros foram arrastados pelas fortes chuvas que atingiram São Paulo na tarde de terça-feira (1º) e causaram estragos por toda a cidade. Uma das áreas mais atingidas foi a região de bares da rua Harmonia, próximo ao Beco do Batman, na Vila Madalena, zona oeste da capital. Ao menos oito carros foram arrastados pela enxurrada. Um deles foi parar entre as mesas de um bar na calçada. Outro ficou equilibrado entre umas pilastras de madeira. Na manhã de quarta-feira (2), os estragos eram vistos na região. Reprodução Record TV

O pai de dois alunos baleado durante uma tentativa de assalto, em frente a uma escola na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, morreu na quinta-feira (3) depois de ficar mais de dez dias internado. A informação é da Escola Mais, onde estão matriculadas as crianças. O crime ocorreu após Valdemir de Jesus Mota, de 47 anos, deixar os filhos e um amigo das crianças na escola. Quando voltava para o carro estacionado, Valdemir Mota foi abordado por dois suspeitos em duas motos. A vítima reagiu ao assalto, tentando tomar a arma do suspeito. Na sequência, ele foi atingido por dois disparos. De acordo com a Polícia Militar, o pai foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Campo Limpo Reprodução/Google Street View

O estado de São Paulo estuda novamente o fim do uso obrigatório de máscara ao ar livre. Segundo o governador João Doria (PSDB), a medida é avaliada pelo comitê formado por especialistas escolhidos pela gestão para orientar as medidas sanitárias durante a pandemia da Covid-19."Estamos analisando a perspectiva e a possibilidade da liberação do uso de máscaras ao ar livre", disse Doria. O anúncio com a decisão será feito na próxima quarta-feira (9). Em novembro do ano passado, o governo chegou a anunciar a flexibilização. Contudo, com o avanço da Ômicron, recuou na determinação antes que a medida entrasse em vigor Fernando Frazão/Agência Brasil - 28/10/2021

Um mês após uma cratera se abrir em uma obra da Linha 6-Laranja do metrô na Marginal Tietê, em São Paulo as causas do acidente ainda são desconhecidas. O governo paulista contratou o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que até o momento não apresentou uma conclusão sobre o que ocorreu na área. A cratera se abriu na manhã do dia 1º de fevereiro, após o rompimento de uma galeria de esgoto. Inicialmente, o buraco ocupou uma faixa da pista local, no sentido Ayrton Senna, mas logo se expandiu para três das quatro faixas da pista local, antes de ser preenchido com pedras e cimento MARCELO D. SANTS/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO 01.02.2022

O PIB (Produto Interno Bruno) brasileiro apresentou um crescimento de 4,6% no ano passado na comparação com 2020, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o resultado, a economia brasileira voltou a ter um resultado positivo depois do tombo recorde em 2020, quando o PIB nacional caiu 3,9% devido à Covid-19, o menor resultado já registrado pelo IBGE. O último ano com crescimento tinha sido 2019, quando a economia brasileira subiu 1,2% WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-25/01/2022

A empresa Personal Net Tecnologia, responsável por gerir a compra de uniformes e materiais escolares da rede municipal de ensino de São Paulo, prometeu retomar o funcionamento do aplicativo Duepay na segunda-feira (7). A informação foi confirmada pela SME (Secretaria Municipal de Educação). O aplicativo foi retirado do ar após problemas técnicos que começaram no dia 17 de fevereiro. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que "após as falhas apresentadas, determinou a retirada do ar até que os problemas sejam corrigidos. A SME informou que adota as punições cabíveis, previstas em contrato" Reprodução

O governo enviou na quinta-feira (3) a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) projetos de lei que definem reajustes salariais para os servidores estaduais e aumentam o piso salarial no estado em 10,3%. Segundo o governador João Doria (PSDB), os servidores no estado, incluindo os do judiciário, deverão ter aumento de 10% nos salários, com exceção dos profissionais da saúde e da segurança pública, que tiveram reajuste de 20%. Foram definidas duas categorias para o piso salarial no estado. A primeira no valor de R$ 1.284 para domésticas, motoboys, entregadores, cabeleireiras, carteiros e pedreiros. A segunda define salário mínimo de R$ 1.306 para profissionais do setor de higiene e limpeza, supervisores de compra e venda e representantes comerciais Secretaria Estadual da Educação de São Paulo

A Seduc (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) divulgou na quarta-feira (2) o resultado do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) de 2021, dados que refletem o conhecimento dos estudantes em português, matemática e ciências da natureza. De acordo com os dados, em matemática, o aluno do 5º ano está com a mesma proficiência esperada de um estudante do 2º ano do ensino fundamental. Já o aluno da última série do ensino médio saiu da escola com defasagem de quase seis anos, aponta os estudos do Saresp Rovena Rosa/Agência Brasil - 15.09.2021

A lista com o resultado dos aprovados na primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) foi divulgada na quarta-feira (2) e está disponível na internet para consulta no site do programa. Nesta edição foram disponibilizadas 273.001 bolsas de estudos de 50% e 100% em instituições particulares de educação superior. O período para comprovação de informações desta chamada ocorre entre os dias 3 e 14 de março. A partir do dia 21, sai o resultado da segunda chamada Valter Campanato/Agência Brasil

Cerca de 1 milhão de estudantes podem renegociar as dívidas com o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) a partir do dia 7 de março. Segundo o Ministério da Educação, o total de inadimplentes com mais de 90 dias de atraso no pagamento alcança 51,7% dos estudantes com financiamento e soma R$ 9 bilhões em prestações não pagas. Para os estudantes que possuem dívidas com 90 a 360 dias de atraso, o desconto é de 12% no saldo devedor, isenção de juros e multas e parcelamento em até 150 vezes Portal Correio

Em uma semana, 19.927 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas contra a Covid-19 nas escolas municipais. Segundo a Prefeitura de São Paulo, para ampliar a cobertura vacinal, teve início o processo de busca ativa na rede de ensino. A cobertura vacinal para o público infantil está em 77,2% na capital paulista, dados atualizados na segunda-feira (28). A ação da Secretaria Municipal de Saúde ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Foram disponibilizadas equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para aplicação das vacinas dentro do ambiente escolar, conforme autorização dos pais e responsáveis legais Divulgação / Prefeitura de SP

As comitivas da Ucrânia e da Rússia se reuniram na última segunda-feira (28) em Belarus para uma primeira negociação entre os dois países, de acordo com a assessoria do presidente ucraniano Volodmir Zelenski. A conversa se concentrou em alcançar um cessar-fogo imediato e a retirada das forças russas, afirmou a Presidência ucraniana em comunicado. Entretanto, o encontro não gerou grandes avanços com o objetivo de parar a guerra Reuters

Um alto funcionário da Defesa dos Estados Unidos afirmou, na última terça-feira (1º), que o avanço militar russo sobre Kiev parou momentaneamente devido à resistência ucraniana e à escassez de combustível e alimentos. "Em geral, sentimos que o movimento militar russo [...] em direção a Kiev está no momento em ponto morto", disse o colaborador a jornalistas MAXAR TECHNOLOGIES / AFP

A Assembleia-Geral da ONU adotou na última quarta-feira (2) uma resolução que "exige" que a Rússia se retire "imediatamente" da Ucrânia, em uma forte repreensão à invasão russa pelo órgão global encarregado de paz e segurança. Após mais de dois dias de debate extraordinário, 141 dos 193 Estados-membros votaram a favor da resolução não vinculativa, incluindo nações como Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Reino Unido. O Brasil foi o único país do Brics que votou a favor da resolução, voto contrário à Rússia Timothy A. Clary/AFP - 2.3.2022

O assessor da Presidência da Ucrânia Mikhail Podoliak afirmou que o encontro com os negociadores russos na última quinta-feira (3), em Belarus, terminou sem grandes avanços no que se refere ao fim da guerra, mas os dois lados concordaram com a criação de corredores humanitários para retirar civis das áreas atingidas pelos conflitos. O acordo envolveria também um cessar-fogo durante as operações de retirada da população, mas esse ponto voltará a ser discutido num terceiro encontro entre os dois países Reuters

Um incêndio atingiu na madrugada da última sexta-feira (data local) a usina nuclear de Zaporizhzhia, na região de Enerhodar, no sudeste da Ucrânia, depois que forças russas dispararam contra a instalação, segundo informou o prefeito da cidade, Dmitry Orlov, em sua conta no Telegram. "Ameaça à segurança global! Como resultado do contínuo bombardeio inimigo de prédios e unidades da maior usina nuclear da Europa, a usina nuclear de Zaporizhzhia está em chamas", escreveu Orlov AFP - 03.03.2022