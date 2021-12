Bahia: moradores tentam recuperar estragos provocados pela chuva

Moradores da cidade de Itajuípe, na região de Ilhéus, no sul da Bahia, tentam recuperar os estragos provocados pelas chuvas que atingiram o estado provocando mortes e muita destruição. A chuva deve continuar no sul da Bahia nesta terça (28), região já afetada por enchentes que deixaram pelo menos 20 mortos e 31 mil desabrigados. Segundo o portal Climatempo, a cidade de Itabuna, uma das mais prejudicadas e onde o rio Cachoeira transbordou, pode ter chuva durante todo o dia. O mesmo deve ocorrer em outros municípios bastante atingidos, como Itapetinga e Itaberaba

A previsão é que Itabuna registre até 30 mm de precipitação, volume menor que o dos últimos dias. De acordo com a Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil) do estado, só no sábado (25) choveu 135 mm na cidade — mais da metade do esperado para todo o mês de dezembro, que é 180 mm



Amanda Perobelli/Reuters - 28.12.2021