Bloqueios nas estradas e transição do novo governo marcam a semana

O MEC (Ministério da Educação) criou um grupo de trabalho para estabelecer como será a chamada "Tabela de Aderência" no âmbito da reformulação que está sendo planejada para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A tabela será utilizada no Sistema de Bonificação do exame, com a pontuação que servirá de referência para as vagas em cada curso. A Portaria nº 826 detalha competências e composição do grupo, que terá prazo de um ano para a conclusão dos trabalhos. Caberá ao grupo elaborar um relatório detalhando a tabela abrangendo cursos técnicos de nível médio e cursos superiores. Se necessário, serão elaboradas minutas com normativos

Marcelo Camargo/ Agência Brasil