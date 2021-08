Bolsonaro participa da cerimônia do Dia do Soldado em Brasília; fotos

Brazil's President Jair Bolsonaro attends a Soldier's Day ceremony, in Brasilia, Brazil August 25, 2021. REUTERS/Adriano Machado Adriano Machado/Reuters - 25.08.2021

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira (25), da cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília

Durante a solenidade, personalidades e autoridades civis militares e organizações militares também foram condecoradas com a Ordem do Mérito Militar, a Medalha Exército Brasileiro e a Medalha do Pacificador, pelos serviços prestados ao Exército

Também estavam presentes o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros da Defesa, Walter Braga Netto; da Saúde, Marcelo Queiroga; da Economia, Paulo Guedes; do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; entre outras autoridades

O Dia do Soldado homenageia o nascimento do marechal Luís Alves de Lima e Silva, em 25 de agosto de 1803, o Duque de Caxias, patrono do Exército

O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, agradeceu e destacou o trabalho dos soldados nas ações de enfrentamento à pandemia de covid-19 e em diversas missões pelo país

Bolsonaro participou da cerimônia do Dia do Soldado

Soldados desfilaram no Quartel-General do Exército, em Brasília

Soldados desfilaram no Quartel-General do Exército, em Brasília

Soldados femininas também participaram da cerimônia