Brasil fora da Copa e anúncio de ministros marcam a semana

O sonho do hexacampeonato foi adiado em mais quatro anos para o torcedor brasileiro. A seleção perdeu o duelo complicado contra a Croácia nesta sexta-feira (9), em Doha, no Catar, por 4 a 2 nos pênaltis (empate sem gols no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação) e está de novo eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo. No estádio Cidade da Educação, a Canarinho não conseguiu acabar com o fantasma diante de europeus nesta altura da competição.

