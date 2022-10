Campanha do 2º turno e Nobel da Paz marcam a semana

Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander, as cinco maiores instituições financeiras do Brasil, concentravam 78,7% das operações de crédito no Brasil no segmento bancário no fim do ano passado, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (6), no Relatório de Economia Bancária, do BC (Banco Central). Em 2020, o percentual era de 79,2%



www.rupixen.com/ Piaxabay