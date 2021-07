Chuva na Alemanha, Bolsonaro internado e voto impresso são destaques

Fortes chuvas no oeste da Alemanha e na Bélgica causaram pelo menos 126 mortes e deixaram centenas de desaparecidos nos dois países. Outro fato que marcou a semana foi a internação do presidente Jair Bolsonaro, após diagnóstico de obstrução intestinal. E, em sessão tumultuada, a comissão especial da Câmara sobre o voto impresso foi adiada, após iminente derrota da proposta, uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro. Veja essas e outras notícias que foram destaque nas fotos a seguir SASCHA STEINBACH/EFE

O ex-ministro Eduardo Pazuello estuda a possibilidade de divulgar uma nota sobre a compra da CoronaVac, em março deste ano, com valor superfaturado (o triplo do preço, segundo divulgado hoje pela imprensa) e de outro fornecedor que não o Instituto Butantan. Em sua defesa, segundo auxiliares próximos, Pazuello dirá que, quando gravou o vídeo, não tinha conhecimento de qual era a vacina e nem qual o preço a ser pago. O vídeo foi feito a pedido da equipe de comunicação do Ministério da Saúde Reprodução

A comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar o voto impresso obrigatório já nas eleições de 2022 adiou nesta sexta-feira (16) a votação do parecer favorável do relator, deputado Filipe Barros (PSL-PR), sobre a proposta. A decisão foi anunciada pelo presidente da comissão, Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), em meio a protestos de deputados da oposição e independentes, que defendiam que a votação fosse feita nesta sexta Divulgação/TRE-PR

Na quarta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro deu entrada pela manhã no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com uma crise persistente de soluço e mal-estar. Exames indicaram um quadro de obstrução intestinal. Por decisão do cirurgião Antonio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente, Bolsonaro foi transferido para São Paulo, onde está internado. Os médicos descartaram cirurgia de emergência e seguiram com tratamento conservador. Bolsonaro teve boa evolução, começou a caminhar e tirou a sonda na quinta-feira e, na sexta, começou a alimentação Reprodução/Facebook

O relatório da reforma tributária apresentado pelo deputado Celso Sabino (PSDB-PA) traz um elemento que pode pesar no bolso e esvaziar o estômago dos trabalhadores. Se aprovado, o texto prevê a revogação dos benefícios fiscais concedidos às empresas em programas de alimentação ao trabalhador a partir do dia 1º de janeiro de 2022

Adriano Machado/Reuters - 25.06.2021

O Congresso Nacional aprovou a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2022. O texto prevê salário mínimo de R$ 1.147 aos trabalhadores e triplica o valor do fundo eleitoral, para R$ 5,7 bilhões

Marcos Santos/USP Images

A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) instaurou um inquérito civil para apurar se houve algum tipo de irregularidade na internação do escritor e influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho, de 74 anos, no InCor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Em nota, o HC disse que "o Ministério Público solicitou informações sobre o paciente e que irá prestar todos os esclarecimentos que lhe cabem no prazo estipulado". Reprodução YouTube/Olavo de Carvalho

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quinta-feira (15) que foi diagnosticado com covid-19. É a segunda vez que ele contrai a doença. A primeira foi em agosto do ano passado. Ele passa bem, cancelou as agendas e vai trabalhar de casa, mantendo compromissos de forma virtual. Governo do Estado de São Paulo - 14.07.2021

A transmissão comunitária da variante Delta do novo coronavírus é considerada como uma possibilidade na cidade de São Paulo, informou a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) nesta quarta-feira (14). O anúncio ocorreu após uma investigação epidemiológica não conseguir identificar a origem da infecção do paciente de 45 anos que testou positivo para a variante na capital. Portal Correio

A Polícia Civil realiza nesta terça-feira (13) uma operação para encontrar Bruno Freitas Lopes, o homem que atirou e matou Ester de Oliveira, de apenas 4 anos, durante uma briga com o pai dela, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, no final da noite de domingo (11). Reprodução Record TV

Imagens gravadas durante a ação da força-tarefa do estado de São Paulo em uma festa clandestina com mais de 500 pessoas em um escritório de advocacia nos Jardins, região nobre da cidades, na madrugada do domingo (11), mostram a modelo e influenciadora Liziane Gutierrez gritando com policiais que trabalhavam na operação. "Vai pra favela", disse ela sem usar máscara, equipamento de proteção contra a pandemia do coronavírus. Reprodução Record TV

Pela primeira vez desde dezembro, nenhum estado brasileiro tem taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto para covid-19 acima de 90%, informou a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) em boletim semanal. Os pesquisadores apontam uma tendência de queda dos casos e óbitos no país

GISELE PIMENTA/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na quarta-feira (14) que o Brasil não vai precisar mais importar as vacinas Covaxin (Índia) e Sputnik V (Rússia), cujos contratos estão no alvo da CPI da Pandemia por suspeitas de irregularidades. Segundo o titular da pasta, o Brasil já garantiu imunizantes da Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Fiocruz e do Butantan suficientes para toda a população

Evgenia Novozhenina/Reuters - 24.06.2021

Um estudo chileno aponta queda do nível de anticorpos em indivíduos que receberam a CoronaVac seis meses após a vacinação. Os pesquisadores concluíram que diante da emergência da variante Delta, faz-se necessária a aplicação de doses de reforço em quem tomou esta vacina

Tingshu Wang/Reuters

A OMS (Organização Mundial da Saúde) alertou nesta semana que a variante Delta do coronavírus, identificada inicialmente na Índia, deve se tornar dominante em todo o planeta. Esta cepa do vírus é a mais transmissível de todas e também tem potencial de escapar parcialmente da proteção conferida pelas vacinas

Sergei Ilnitsky/EFE - 11.06.2021

Em cerimônia com a presença da ministro da Educação, Milton Ribeiro, e representantes do Consed (Conselho Nacional dos Secretários de Educação), representantes do CNE (Conselho Nacional de Educação), governadores, representantes das Comissões de Educação da Câmara e do Senado foi lançado o cronograma para a implantação do novo Ensino Médio, que passa a valer em 2022. Na ocasião, Ribeiro fez uma oração pela saúde do presidente e afirmou que "não admite questões de gênero em livros didáticos" Pixabay

O MEC (Ministério da Educação) abriu as inscrições para o Prouni (Programa Universidade Para Todos) na última terça-feira (15). Foram anunciadas mais de 134 mil bolsas para o ensino superior em instituições privadas. Os participantes tiveram até a última sexta (16) para concluírem seu cadastro no portal do programa. O resultado da 1ª chamada será divulgado já na próxima semana, no dia 20 Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Fortes chuvas no oeste da Alemanha e na Bélgica causaram pelo menos 126 mortes e deixaram centenas de desaparecidos nos dois países. O estado alemão da Renânia-Palatinado foi o mais atingido, contabilizando 60 mortes até a última sexta-feira. Centenas de imóveis foram destruídos e outros milhares ficaram sem energia elétrica no pior desastre natural da região em um século Reuters - 15.7.2021

Um avião Antonov A-28 desapareceu dos radares na manhã desta sexta-feira na Sibéria, com 18 pessoas a bordo. Horas depois, equipes de resgate localizaram a aeronave, que fez um pouso de emergência e terminou de cabeça para baixo, mas com todos os ocupantes vivos, segundo a imprensa da Rússia Reprodução / Twitter