Cidades brasileiras registram neste sábado protestos contra o governo

Milhares de brasileiros saíram às ruas neste sábado (19), em diversas cidades e capitais do país, em manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e por vacina para todos. Em São Paulo (SP), os protestos começaram durante a tarde, em especial na região do Masp, na Avenida Paulista Ronaldo Silva/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619767 - 19/06/2021

A previsão era de que cerca de 400 municípios tivessem manifestações contrárias ao governo programadas para este sábado. Além de São Paulo (SP), os municípios de Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Pelotas (RS), Recife (PE), Goiânia (GO) e Aracaju (SE), entre outras, registraram atos contra o governo e em prol da vacinação em massa. Muitas cidades do interior de São Paulo, como Campinas, Limeira e Ribeirão Preto, também tiveram protestos Adriano Machado/Reuters - 19.06.2021

Em São Paulo, as manifestações começaram durante a tarde, com concentração no vão livre do Masp e na Avenida Paulista Danilo M Yoshioka/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619601 - 19/06/2021

Manifestantes protestam de forma pacífica na capital paulista contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em revolta à marca fúnebre de meio milhão de mortos por covid-19 Suamy Beydoun/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20210619095 - 19/06/2021

Ciclistas se juntaram aos protestos na Paulista, com faixas e cartazes pedindo a saída do presidente e vacinação para todos Aloisio Mauricio/FotoArena/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20210619225 - 19/06/2021

Os manifestantes ocuparam pacificamente a Avenida Paulista, na região central de São Paulo Celso Luix/Futura Press/ Estadão Conteúdo

Apesar do frio, manifestantes saíram em protesto na capital paulista contra o governo, portando faixas, cartazes e máscaras com inscrições de protesto Aloisio Mauricio/FotoArena/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20210619189 - 19/06/2021

Manifestantes usam máscaras e distribuem álcool em gel durante a manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro (Sem Partido) Othon Diego/FotoArena/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20210619243 - 19/06/2021

Em Salvador (BA), grupo carregando cartazes e faixas seguiu em caminhada do bairro do Campo Grande até o Farol da Barra durante a tarde de protestos contra o governo Joá Souza/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619528 - 19/06/2021

Natal, capital do Rio Grande do Norte, também reuniu manifestantes contrários ao governo neste sábado Humberto Salles/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619799 - 19/06/2021

Em Goiânia (GO), manifestantes foram às ruas para protestar contra o governo e pela democracia EFE/ Alberto Valdés

No Rio de Janeiro, desde a manhã deste sábado manifestantes lotaram as ruas da cidade Wilton Junior/ESTADÃO CONTEÚDO AGE20210619097 - 19/06/2021

Populares, lideranças sociais, integrantes de movimentos populares e estudantis organizam uma nova manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) na cidade de Pelotas (RS). Nem a chuva impediu os manifestantes de pedir pela saída do líder político e por uma gestão mais eficiente na pandemia. Muitos também protestavam pedindo por mais emprego Giancarlo Santorum/Agência F8/ESTADÃO CONTEÚDO AF820210619053 - 19/06/2021

Em Vitória (ES), manifestantes também saíram às ruas neste sábado em protesto Gilson Borba/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210619671 - 19/06/2021

Com fortes críticas à condução do combate à pandemia e cobrança por mais vacinas, manifestantes saíram em carreata pelas ruas centrais da cidade de Limeira, no interior paulista, para protestar contra o governo federal Cesar Cruz/Photopress/ESTADÃO CONTEÚDO

Em Cuiabá (MT), manifestantes saíram pelas ruas usando máscaras e levando faixas em protesto contra o governo. Muitos lembraram a triste marca de quase 500 mil vítimas da covid-19 no país REUTERS/Mariana Greif

A capital mato-grossense uniu-se a outras cidades que se manifestam neste sábado (19) contra o governo de Jair Bolsonaro REUTERS/Mariana Greif

Na capital federal, a manifestação reuniu centenas de pessoas e, ainda que alguns usassem máscaras, houve desrespeito ao distanciamento social Adriano Machado/Reuters - 19.06.2021

Acima, o protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na Praça do Derby, na capital pernambucana Marlon Costa/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Ribeirão Preto (SP) uniu-se aos protestos que estão ocorrendo em todo o país, pedindo a saída do presidente. Manifestantes se reuniram na esplanada do Teatro Pedro II Renato Lopes RP/Futura Press/ESTADÃO CONTEÚDO

Em Recife (PE), o protesto terá uma caminhada até a avenida Guararapes no centro. Algumas pessoas usam máscaras, mas há aglomerações nos atos pelo país Marlon Costa/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

No Rio, o protesto está no início. A concentração ocorre no Monumento de Zumbi dos Palmares e seguirá pelas ruas do centro

Leo Orestes/Framephoto/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Os manifestantes pedem o impeachment e mais vacina para a população. O ato acontece quando o Brasil se aproxima das 500 mil mortes pela covid-19. O protesto gerou aglomeração, mas parte dos manifestantes usavam máscara e álcool em gel Erbs Jr./Framephoto/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Em Goiânia (GO), manifestante segura uma bandeira em frente à força policial durante protesto contra o governo federal REUTERS/Diego Vara

Também em Goiânia (GO), mulher carrega faixas e um guarda-chuva com fitas contra o presidente REUTERS/Amanda Perobelli

No Rio de Janeiro (RJ), manifestantes carregam bandeiras, máscaras e cartazes com mensagens contra o governo e pedindo o impeachment REUTERS/Pilar Olivares

Em Brasília, representantes indígenas também se juntaram à manifestação REUTERS/Adriano Machado

Manifestantes em Brasília ocuparam o gramado central da Esplanada dos Ministérios para expressar repúdio ao governo REUTERS/Adriano Machado

Manifestações ocorrem em diversas cidades brasileiras neste sábado (19). Em Brasília, muitos chamaram atenção também para a causa indígena AFP/Sérgio Lima

Homem indígena protesta em Brasília. Manifestantes criticam o posicionamento do governo federal em relação às vacinas contra a covid-19 REUTERS/Adriano Machado

No Rio de Janeiro, manifestante usa máscara de jacaré, em referência à crise das vacinas contra a covid-19 no país REUTERS/Ricardo Moraes

Em Campinas (SP), também há um protesto em andamento Wagner Souza/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Centenas de pessoas estão aglomeradas no local, na cidade do interior de São Paulo Wagner Souza/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021

Em Goiânia, manifestante posa de máscara com dizeres contra o presidente, em frente à cavalaria REUTERS/Diego Vara

Em Aracaju, esse manifestante foi às ruas para protestar Emanuel Rocha/Futura Press/Estadão Conteúdo – 19.06.2021