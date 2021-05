City e Inter perto do título e gol de Neymar: veja o sábado de futebol

O futebol na Europa começou agitado neste final de semana. Com a briga pela ponta da tabela nos campeonatos europeus chegando ao fim, o PSG de Neymar conseguiu uma vitória importante neste sábado (1º) contra o Lens, no Parque dos Príncipes. Sem Mbappé, Marquinhos e Neymar marcaram para o Paris e Ganago descontou para os visitantes. Com a vitória, o PSG foi a 75 pontos, um a menos que o Lille, atual líder do Francês

REUTERS/Gonzalo Fuentes