Condenação de Daniel Silveira e saques do FGTS marcam a semana

A atividade econômica brasileira avançou 0,6% em fevereiro, de acordo com o Monitor do PIB (Produto Interno Bruto), da FGV (Fundação Getulio Vargas), indicador considerado uma prévia do PIB. Em termos monetários, estima-se que a produção acumulada de bene e serviços tenha sido de R$ 1,332 trilhão no primeiro bimestre de 2022 Miguel Ângelo/CNI/Divulgação

Começou a primeira etapa de pagamentos do Saque Extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Nesta fase, tiveram acesso aos recursos 3,9 milhões de profissionais nascidos em janeiro. As liberações seguem até 15 de junho, para quem faz aniversário em dezembro

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Oito trabalhadores paraguaios sem registros em carteira de trabalho, residindo em alojamentos com condições degradantes, com colchões espalhados pelo chão e sem higiene, foram resgatados na terça-feira (19) em uma colheita de mandioca na cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo Divulgação/MPT

Fã denuncia ação de máfia de ingressos na venda de entradas para o show do cantor Justin Bieber, na bilheteria oficial do evento, no Memorial da América Latina, na quarta-feira (20). Segundo a denunciante, pelo menos 30 cambistas participavam da ação. Imagens às quais a reportagem teve acesso mostram uma conversa da mulher com um dos cambistas. Durante o diálogo, ele explica parte da dinâmica Kevin C. Cox/AFP - 13.2.2022

O deputado estadual Arthur do Val (União Brasil) comunicou a renúncia de seu mandato na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), na quarta-feira (20). Mamãe Falei, como é conhecido, afirmou em comunicado que está sendo vítima de perseguição política, e que seu direito à defesa foi ignorado pelos deputados da Alesp



ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO 12.04.2022

A Polícia Civil de São Paulo encontrou, nos fundos de uma chácara, no interior de São Paulo, um depósito de armas com fuzis, espingardas, silenciadores, munição e três metralhadoras. Segundo os investigadores, o espaço foi usado pelo grupo que atacou uma transportadora de valores e aterrorizou moradores da cidade de Guarapuava, no Paraná, na noite do domingo (17) Reprodução/Record TV - 20.04.2022

Um mês após o corpo de Lara Nascimento, de 12 anos, ter sido encontrado, a polícia segue investigando as pistas deixadas por Wellington Galindo de Queiroz, o principal suspeito de ter matado a menina, de 12 anos. A última vez que ele usou a internet do celular foi em 22 de março, três dias após a localização do corpo da garota Reprodução/RecordTV

Onze anos depois de ser condenado pelo assassinato de Mércia Nakashima, Mizael Bispo de Souza foi oficialmente desligado da Polícia Militar de São Paulo. A decisão veio após pedido do Ministério Público, que já havia obtido liminar que proibia o ex-PM de reaver duas armas em 2019, depois de ele ter ido para o regime semiaberto de prisão Reprodução/Record TV

Um homem foi morto quando saía de uma mercearia com uma caixa de suco em Itapevi, na Grande São Paulo. Islei Bonfim foi abordado por dois homens que estavam em um carro vermelho e acabou assassinado. O crime aconteceu na rua Serra Negra, no bairro Jardim Rosemary, em Itapevi. Islei havia atravessado a rua para comprar suco para a filha ainda bebê

Reprodução

A tarifa dos ônibus municipais de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, subiu de R$ 4,50 para R$ 5,00 na quinta-feira (21). O decreto foi assinado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) e publicado na Imprensa Oficial do município na segunda-feira (18) Marcelo Deck/Prefeitura de Osasco

Quatro suspeitos abordaram uma mulher em um carro e roubaram 60 celulares no Cambuci, na região central de São Paulo, na segunda-feira (18). Até o momento, ninguém foi detido. Segundo a Polícia Militar, a vítima havia comprado os aparelhos telefônicos no Brás, no centro da capital, pouco antes do crime Reprodução/Record TV - 19.04.2022

A mulher que trabalhava como babá do menino Matheus Henrique, desaparecido aos seis anos de idade em 2020 em São Paulo, e que foi investigada pelo caso, foi achada morta e esquartejada na Zona Leste de São Paulo na semana passada. A polícia confirmou a identidade dos dois corpos achados nas proximidades do Parque do Carmo e investiga uma possível condenação pelo chamado "tribunal do crime" de uma facção criminosa. A polícia investiga se há conexão com o caso Matheus Henrique ou se a possível condenação pelo tribunal do crime diz respeito a uma outra criança, que teria sido agredida pela mulher Reprodução/Record TV

Um homem gastou R$ 6.000 em um bar de Goiânia e, ao receber a comanda com o valor da conta, fingiu passar mal e até desmaiou. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel) foi acionado para ir ao local e acabou constatando que o indivíduo estaria encenando o mal-estar para não pagar o que devia Reprodução/Record TV - 18.04.2022

No ataque à transportadora de valores de Guarapuava, no interior do Paraná, na noite de domingo (17), houve um intenso tiroteio. Testemunhas descreveram cenas de terror. O grupo criminoso fez moradores reféns, que foram usados como escudo humano, e atirou contra o batalhão da Polícia Militar. Ao menos três pessoas ficaram feridas

Reprodução / Record TV

Leandro Moreira Maciel, 39, é natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e é o atual recordista brasileiro com o maior número de diplomas universitários — 40 no total. São 17 certificados em cursos de graduação, 20 em pós-graduação, um curso técnico, um mestrado e um doutorado. Divulgação/ Arquivo Pessoal

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) registrou 1.949.448 solicitações de isenção da taxa de inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022. Na sexta-feira (22), o instituto divulgou o resultado dos pedidos de isenção Adobe Stock

O governo federal prorrogou até 30 de abril o prazo para que estudantes com contratos do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), firmados até dezembro de 2017, façam o aditamento dos financiamentos no primeiro semestre de 2021. Reprodução

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, anunciou na última segunda-feira (18) o início da ofensiva russa contra o leste da Ucrânia, uma região parcialmente sob o controle de separatistas pró-russos e onde se intensificaram os combates. "Agora podemos dizer que as tropas russas começaram a batalha pelo Donbass, para a qual se prepararam durante muito tempo. Uma grande parte de todo o exército russo se dedica agora a esta ofensiva", declarou Zelenski em um discurso divulgado pelo Telegram

Chung Sung-Jun/POOL/AFP - 11.4.2022

O naufrágio do principal navio da Rússia no mar Negro, o cruzador Moskva, deixou 37 mortos, segundo o portal independente russo Meduza, que cita fontes anônimas. A bordo do navio — que, segundo fontes militares, afundou após ser atingido por dois mísseis Neptune — viajavam cerca de 500 pessoas, das quais aproximadamente 100 ficaram feridas. O número de desaparecidos ainda é desconhecido Max Delany/AFP - 17.12.2015

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou na última quinta-feira (21) que suas tropas assumiram "com sucesso" o controle da cidade ucraniana de Mariupol e ordenou que cercassem os últimos combatentes escondidos na planta industrial de Azovstal, sem realizar um ataque. "O fim do trabalho de libertação de Mariupol é um sucesso", disse Putin a seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, em uma reunião transmitida pela televisão Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP - 12.4.2022

A Procuradoria de Portimão informou na última quinta-feira (21) que um homem foi indiciado na Alemanha, a pedido da Justiça portuguesa, pelo desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, que comoveu o mundo em 2007. As autoridades alemãs afirmam desde 2020 que têm provas do homicídio de Madeleine, que desapareceu em Portugal aos 3 anos de idade, e apontam como principal suspeito um pedófilo reincidente alemão, que já cumpre pena de prisão por outro caso EFE/EPA/Luis Forra