Confira 9 dicas para não cair em ciladas e aproveitar a Black Friday

Há quem esteja contando os dias para a Black Friday, que será realizada em 26 de novembro no Brasil. Há também aqueles que não dão atenção ao evento e os que fazem a lição de casa e acompanham o preço dos produtos de desejo desde o início do ano, ou alguns meses antes, para não cair nos falsos descontos. Seja qual for o seu perfil, clique nas imagens acima e veja as dicas da advogada Tatiana Viola de Queiroz, especializada em direito do consumidor, e do educador financeiro Reinaldo Domingos





Não saia comprando sem antes pesquisar o preço dos produtos ou serviços que deseja em várias lojas e sites. Assim você terá a certeza de que conseguirá descontos realmente interessantes Paulo Whitaker/Reuters

Faça uma lista detalhada de tudo aquilo que pretende comprar e das pessoas que deseja presentear, considerando principalmente quanto pretende gastar com cada item. Esse levantamento ajudará a evitar compras por impulso Pixabay

Desconfie de preços muito baixos. A Black Friday é um período de promoções, e algumas lojas realmente capricham no desconto. Por isso, se os valores estiverem muito abaixo da média, é preciso ficar bem atento. É bastante provável que essas ‘ofertas’ sejam apenas uma ‘isca’ para obter dados financeiros, ou seja, uma armadilha que vai roubar essas informações do consumidor



Agência Brasil

Aproveite a internet como um importante meio de pesquisa, mas cuidado: só acesse sites confiáveis para realizar a compra. Crimes digitais são cada vez mais comuns Pexels

Observe se a compra não trará custos extras para a família ou para a pessoa no futuro. Por exemplo, para aproveitar um videogame, é preciso comprar jogos e acessórios Alto Astral

Não compre se para isso precisar se endividar. Parcelamento também é uma forma de dívida. Se for inevitável, tenha certeza de que o valor caberá no orçamento dos próximos meses e procure fazer um número pequeno de parcelas Freepik

Para quem já se planejou e quer encarar uma maratona de compras, é importante ter uma dose extra de paciência, pois estresse e pressa levam ao impulso de adquirir produtos sem pesquisar e pagar mais caro LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Preste atenção aos golpes online. Não é apenas às falsas ofertas que o consumidor deve estar atento: os hackers se aproveitam do momento para tentar fazer mais vítimas. "Os golpes mais comuns são os de phishing, ou seja, de envio de links maliciosos em que páginas falsas se passam por sites de venda online, com valores de produtos muito abaixo do mercado, tendo como objetivo roubar dados de cartão de crédito ou causar prejuízos financeiros às vítimas", diz a especialista em direito do consumidor Freepik