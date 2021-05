CPI, produção de vacina ameaçada e conflito em Gaza são destaques

A produção da CoronaVac, vacina contra a covid-19 do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, foi interrompida por falta de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) importado da China. Outro destaque é a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que concedeu habeas corpus preventivo ao ex-ministro Eduardo Pazuello que vai depor na quarta-feira (19), na CPI da Covid, no Senado. Na segunda semana da comissão, houve depoimentos que corroboram com a tese de negligência do governo federal, além de bate-boca e ameaça de prisão. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir REUTERS/Amanda Perobelli-22/01/2021

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu nesta sexta-feira (14) habeas corpus preventivo ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em função do depoimento marcado para a próxima quarta-feira (19), na CPI da covid-19 no Senado. O habeas corpus foi apresentado pela AGU (Advocacia-Geral da União) com pedido de liminar. O ex-ministro é apontado como o principal alvo da CPI. Na ação, a AGU pede que seja garantido o direito ao silêncio, no sentido de o ex-ministro não produzir provas contra si mesmo e de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos, o eximindo da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 15.03.2021

O gerente-geral da farmacêutica Pfizer para a América Latina depôs na quinta-feira (13) na CPI da Covid. Carlos Murillo disse que, desde agosto do ano passado, o laboratório apresentou cinco ofertas que garantiriam 70 milhões de doses ao Ministério da Saúde até o fim de 2021. Segundo ele, o governo federal só assinou o contrato em março deste ano, depois da quinta proposta, que previa 100 milhões de doses em 2021, com entrega a partir de abril Adriano Machado/ REUTERS 13.05.2021

Na quarta-feira (12), o ex-secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, contou na CPI da Covid que decidiu pessoalmente contatar a Pfizer em novembro de 2020 ao saber que uma carta da farmacêutica enviada a Bolsonaro, ao vice Hamilton Mourão, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e a outras autoridades do país havia sido ignorada por quase dois meses. A sessão teve discussão entre os senadores Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), e o relator da Comissão, Renan Calheiros (MDB- AL). Em discurso, o filho do presidente reagiu ao pedido de prisão de Calheiros contra ex-secretário e ofendeu o parlamentar Pedro França/Agência Senado - 12.05.2021

O presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, afirmou na CPI da Covid do Senado, terça-feira (11), ser contrário às declarações do presidente Jair Bolsonaro, nas quais ele minimizou a importância da vacinação contra a pandemia ou pôs em dúvida os imunizantes. Ao ser questionado pelo relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), como ele via as falas de Bolsonaro - citou, por exemplo, a brincadeira sobre o risco de virar jacaré para quem tomasse o imunizante da Pfizer -, Barra Torres declarou que isso "vai contra tudo o que nós [da Anvisa] temos protagonizado em todas nossas manifestações públicas Jefferson Rudy/Agência Senado - 11.05.2021

A aprovação do presidente Jair Bolsonaro caiu seis pontos em relação a março e agora apenas 24% consideram seu governo ótimo ou bom, de acordo com pesquisa do Datafolha publicada no final da quarta-feira (13).De acordo com a publicação, o percentual dos que consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima oscilou um ponto para cima, a 45%, e os que avaliam o governo como regular são 30%, ante 24% no levantamento realizado pelo instituto em março. De acordo com o Datafolha, a aprovação de 24% é a mais baixa do governo Bolsonaro desde que ele assumiu a Presidência em janeiro de 2019, ao mesmo tempo que a desaprovação de 45% também é a maior da atual gestão já registrada pelo instituto Alan Santos/PR - 13.05.2021

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para que o governo realize o Censo demográfico apenas em 2022. A decisão é contrária à liminar do decano da corte, ministro Marco Aurélio Mello, que havia determinado que o governo realizasse o Censo ainda em 2021. O julgamento acontece em plenário virtual e começou há uma semana. A tese do decano foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, abriu a divergência e foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso para execução do levantamento apenas em 2022. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques se manifestou contra a intervenção do tribunal, ao menos neste momento, rejeitando a ação Portal Correio

Sem os insumos que precisam ser liberados da China, o Instituto Butantan deve entregar menos da metade das doses da CoronaVac previstas para o mês de maio. A informação foi confirmada pelo diretor do instituto, Dimas Covas, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (14). De acordo com o instituto, o número seria de 12 milhões de doses, mas o repasse deve ser de pouco mais de 5 milhões. Segundo a gestão estadual, o cronograma de vacinação anunciado será cumprido, mas é possível que o ritmo seja desacelerado para que não ocorram interrupções Governo do Estado de São Paulo - 12.05.2021

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (13), o ex-PM apontado como segundo suspeito da morte do garoto Guilherme Silva Guedes. Gilberto Eric Rodrigues, de 33 anos, fugiu do presídio militar em 2015 onde estava preso por outro homicídio. Guilherme, que tinha 15 anos, foi executado no dia 14 de junho de 2020 em Americanópolis, na zona sul de São Paulo. Reprodução/Record TV

A Polícia Civil investiga um esquema de comércio clandestino de ossos humanos feitos por coveiros de alguns cemitérios do Estado de São Paulo. A polícia chegou a apreender dois fêmures e um crânio que foi negociado pelo Núcleo Investigativo da Record TV. Em um primeiro momento, após receber denúncias sobre a negociação dos ossos humanos, a reportagem iniciou uma conversa no cemitério São Sebastião, que fica no Centro de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Reprodução/Record TV

O juiz Luis Manuel Fonseca Pires, da 3ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, determinou o restabelecimento da gratuidade a idosos de 60 anos a 65 no metrô da capital paulista, em trens da região metropolitana e nos ônibus intermunicipais da Grande São Paulo. Suamy Beydoun/Agif/Folhapress - 01.02.2021

O governo de São Paulo decidiu suspender temporariamente a vacinação de gestantes e mães de recém nascidos com comorbidades, prevista para começar hoje (11) após o comunicado da Anvisa emitido na noite desta segunda-feira (10). Segundo o gverno, novas mudanças no PEI (Plano Estadual de Imunização) contra COVID-19 serão comunicadas de acordo com pareceres técnicos do PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde e da Anvisa. Paolo Aguilar/EFE - 20.7.2020

A polícia investiga a morte de um menino de 3 anos, que morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de casa, no décimo andar de um prédio na alameda Joaquim Eugênio de Lima, no bairro dos Jardins, na zona oeste de São Paulo, por volta das 12h desta segunda-feira (10). A suspeita é de que ele foi vítima de agressão. Reprodução/Record TV

Desde o começo da semana, a Faixa de Gaza, que divide Israel e Palestina, viu um aumento na violência, com mísseis lançados de ambos os lados, destruição de prédios e ataques constantes. Na sexta-feira (14), o lado palestino contabilizava 119 mortes, incluindo 31 crianças, enquanto Israel somava 9 mortos Anas Baba/AFP - 14.05.2021

A Índia chegou na quarta-feira (12) a marca de 250 mil mortos por covid-19. Segundo especialistas, o número pode ser muito maior. Em meio ao caos nos hospitais, que sofrem com falta de leitos, medicamentos e oxigênios, corpos de possíveis vítimas da pandemia também apareceram no rio Ganges. Depois da aparição dos cadáveres, autoridades colocaram "redes" e aumentaram o patrulhamento na região Rajat Gupta/EFE/EPA - 14.05.2021

Cientistas encontraram no Quênia o túmulo mais antigo do mundo, do enterro de uma criança. Na semana passada, cientistas anunciaram terem encontrado o local, que data de cerca de 78 mil anos atrás, onde uma 'Mtoto' — 'criança' em suaíli — foi enterrada em uma caverna chamada Panga ya Saidi, próxima do litoral queniano Mohammad Javad Shoaee / Divulgação via Reuters

O bilionário japonês Yusaku Maezawa e seu assistente Yozo Hirano serão os próximos turistas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), anunciou na quinta-feira (13) a agência espacial russa Roscosmos, que prevê a viagem para 8 de dezembro. Além deles, a agência também pretende enviar dois cineastas ao espaço para rodarem o primeiro filme fora da Terra ainda este ano AFP / David McNew - 18.09.2018

O Google anunciou na quinta-feira (13) que entregará 33 milhões de dólares (R$ 174,5 milhões na cotação atual) a organizações sem fins lucrativos como Unicef e "Amigos do Bem" para a luta contra a covid-19 na América Latina. O dinheiro será destinado a Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru EPA/HAYOUNG JEON

Estudo realizado por pesquisadores do museu do Museu Nacional da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e do Museu de Ciências da Terra, do CPRM (Serviço Geológico do Brasil) confirmou a presença de pegadas fósseis de dinossauros na região de Nioaque, em Mato Grosso do Sul Reprodução/ Agência Brasil

Com corte no orçamento do MEC (Ministério da Educação), as universidades federais perderam de R$ 1 bilhão e ainda enfrentam um contingenciamento de recursos, o resultado é que as instituições de ensino superior só conseguirão funcionar até o mês de julho Raphael Pizzino (Coordcom/UFRJ)