Debandada de servidores e surto de gripe marcam a semana do Natal

Com avanço da Ômicron e do surto de gripe, o governo de São Paulo anunciou a prorrogação da obrigatoriedade do uso de máscara até 31 de janeiro de 2022 em espaços coletivos. Outro destaque é a exoneração de mais de 300 chefes da Receita Federal e 44 conselheiros do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), após aprovação de valor para aumento de servidores de carreiras policiais. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO-20/12/2021

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a versão final do projeto de lei que define o Orçamento de 2022. As propostas estabelecem R$ 4,9 bilhões dos recursos previstos para o fundo eleitoral e a destinação de R$ 1,7 bilhão para aumentar os salários de servidores de carreiras policiais REUTERS/Ricardo Moraes

A decisão do governo federal de privilegiar carreiras federais de segurança, como PF (Polícia Federal) e PRF (Polícia Rodoviária Federal), resultou em uma debandada de servidores federais. O ato conta com o pedido de exoneração de mais de 300 chefes da Receita Federal e 44 conselheiros do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais)

Sergio Lima/AFP - 25.10.2021

Com o rápido avanço do surto de gripe, a cidade de São Paulo tem visto crescer a pressão sobre os postos de saúde, além da falta de remédios para tratar a doença. Para lidar com esse cenário, a prefeitura vai contratar mais 280 profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros, e comprar R$ 150 milhões em medicamentos, como tamiflu e dipirona. Já a demanda por leitos, diz o município, continua sob controle



Suamy Beydoun / Estadão Conteúdo / 20.11.2021

O Brasil criou 324.112 vagas com carteira assinada em novembro, fruto de 1.772.766 admissões e de 1.448.654 demissões. Com o novo resultado positivo, o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) aponta para o saldo positivo de quase 3 milhões de contratações formais desde janeiro

REUTERS/Amanda Perobelli - 06/10/2020

O Governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (20) a prorrogação da obrigatoriedade do uso de máscara até 31 de janeiro de 2022 em espaços coletivos. O objetivo é reforçar a proteção da população contra a Covid-19 e a gripe Flipar

A prévia da inflação de preços no Brasil desacelerou e subiu 0,78% em dezembro, após três meses com variações superiores a 1%. Com a alta, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fechou 2021 com salto de 10,42%, maior alta anual desde 2015

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 16.7.2021

O governo estadual de São Paulo informou na quarta-feira (22) que, por causa dos efeitos da pandemia de Covid-19 na educação, decidiu não reprovar automaticamente os alunos sem desempenho satisfatório em 2021. Os estudantes que não atingirem 75% de frequência no ano ou não tiveram notas boas poderão realizar uma recuperação entre os dias 4 e 21 de janeiro de 2022. Daniel Guimarães/EducaçãoSP/Divulgação

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que crianças e adolescentes com deficiência devem primeiro buscar uma vaga na rede pública de ensino antes de recorrer a um estabelecimento especializado. Freepik

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) liberou na segunda-feira (20) a lista dos convocados para a segunda fase do processo seletivo 2022 aos interessados em ingressar em curso de graduação pela USP (Universidade de São Paulo). Paulo Guilherme/R7 - 12.12.21

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou na segunda-feira (20), para todos os participantes da segunda fase do vestibular, no site da Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) as respostas das provas. O nome dos aprovados será divulgado no dia 27 de janeiro de 2022 Igor do Vale/Folhapress - 3.5.21

Uma portaria da Prefeitura de São Paulo publicada no Diário Oficial do Município anunciou nesta quinta-feira (23) que 28 blocos inscritos cancelaram sua participação no Carnaval de rua de 2022 da capital paulista — evento que ainda depende da situação da pandemia de Covid-19 para ocorrer. Entre os blocos cancelados estão os de grandes nomes da música, como o Bloco KondZilla e o Bloco das Gloriosas (Glória Groove). Em contrapartida, outros 164 blocos foram autorizados a fazer a festa no caso de a situação epidemiológica se mostrar favorável na época



Edson Lopes Jr/Prefeitura de São Paulo

Um homem, de 27 anos, morreu e outro ficou ferido após um acidente em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, por volta das 4h desta quinta-feira (23). O carro colidiu contra um poste na avenida Presidente Kennedy, na altura da rua Minas Gerais, no bairro Rochdale

Reprodução Record TV

A SPTrans (São Paulo Transportes) apresentou uma proposta nesta quarta-feira (22) de aumento do valor da passagem de ônibus na capital paulista de R$ 4,40 para até R$ 5,10. O reajuste foi defendido em reunião, mas ainda precisa ser acatado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)

Divulgação / Sidnei Santos / SPTrans

Uma pessoa morreu em um engavetamento que envolveu cinco carretas e pelo menos outros três veículos no Rodoanel Mário Covas, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (22). Outras quatro pessoas ficaram feridas na colisão

Reprodução Record TV

Um professor foi afastado da Escola Estadual Amaral Wagner, na rua dos Aliados, 332, Vila São Pedro, em Santo André, na Grande São Paulo, após ser filmado usando vestes que fazem referência à Ku Klux Klan (KKK), organização americana que perseguia, espancava e assassinava negros Reprodução

As internações de pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19 cresceram 48,7% nos últimos sete dias na cidade de São Paulo. É o que indicam os dados do grupo de pesquisadores independentes Observatório Covid-19 BR, com base nas estatísticas do censo hospitalar organizado pela fundação Seade, do governo de São Paulo Pilar Olivares/Reuters - 18.06.2021

O Ministério da Saúde anunciou, na segunda-feira (20), que doará ao menos dez milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para nações de baixa renda, por meio da aliança internacional Covax Facility, conduzida pela OMS (Organização Mundial de Saúde), bem como para países vizinhos Evaristo Sá/AFP - 13.09.2021

Sem a vacinação em massa das crianças brasileiras contra a Covid-19, dificilmente conseguiremos atingir os patamares mínimos de imunização necessários para a proteção coletiva da população no Brasil. A conclusão é de um estudo inédito da Fiocruz, submetido à Revista Brasileira de Epidemiologia e apresentado em formato preprint na terça-feira (21) Mike Blake/Reuters - 3.11.2021

A Pfizer informou na quarta-feira (22) que a FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos) autorizou sua pílula antiviral para Covid-19, tornando-a o primeiro tratamento caseiro contra o coronavírus, com a expectativa de se tornar uma importante ferramenta no combate à rápida disseminação da variante Ômicron PFIZER VIA REUTERS

A farmacêutica britânica AstraZeneca informou na quinta-feira (23) que sua vacina contra a Covid-19 se mostrou eficaz na prevenção a infecções pela variante Ômicron do coronavírus após a aplicação de uma terceira dose, com resultados similares aos dos testes conduzidos com a cepa Delta após um regime de duas doses Raquel Portugal/Acervo Fiocruz Imagens

Pacientes com Covid-19 infectados da variante Ômicron têm menor risco de hospitalização do que os que contraíram a Delta, de acordo com pesquisa do Imperial College de Londres divulgada na quarta-feira (22). A possibilidade de internação com a nova cepa do coronavírus é 40% a 45% menor Laurent Gillieron/EFE/EPA - 21.12.2021

A FDA (agência de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos) autorizou nesta quinta-feira (23) o uso da pílula antiviral do laboratório MSD contra a Covid-19. O medicamento da MSD, o molnupiravir, desenvolvido com a Ridgeback Biotherapeutics, demonstrou reduzir as hospitalizações e mortes em cerca de 30% em um ensaio clínico com indivíduos de alto risco no início do curso da doença Divulgação/Merk