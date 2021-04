Decisões do STF, tiroteios nos EUA e CPI da Covid marcam semana

O Senado criou a CPI da Covid, que vai apurar ações do governo federal, além dos estados e municípios, no combate à pandemia, após determinação do ministro do STF Luís Roberto Barroso, que foi confirmada pelo plenário do STF. Outra decisão da corte foi a recusa, por 8 votos a 3, do recurso da Procuradoria-Geral da República contra a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. No caso Henry, funcionária afirmou que a mãe e o vereador Dr. Jairinho tomavam muitos remédios e que Monique dava ao menino medicamento para ansiedade e um xarope de Maracujá. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas próximas fotos LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO-14/04/2021

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (16), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, a criação de uma fase de transição no Plano SP, entrando em vigor a partir deste domingo (18). Atividades comerciais estarão permitidas das 11h às 19h e as celebrações religiosas poderão ser feitas com restrições. Esta nova etapa do plano de flexibilização econômica durará duas semanas, segundo anunciou o vice-governador Rodrigo Garcia. A fase de transição, por sua vez, terá retorno seguro e gradativo das atividades presenciais, toque de recolher, teletrabalho para atividades administrativas, escalonamento da entrada e saída de atividades. Nesta fase, todo o estado continua seguindo uma regra única Karen Fontes/Ishoot/Estadão Conteúdo - 03.04.2021

A imagem de um abraço entre uma idosa e uma enfermeira que usava uma capa de plástico devido ao risco de transmissão da covid-19, captada em São Paulo pela lente do dinamarquês Mads Nissen, foi anunciada nesta quinta-feira (15) como vencedora do prêmio World Press Photo na categoria Foto do Ano 2021. The First Embrace (O Primeiro Abraço) registra um momento especial em meio às tragédias da pandemia, no qual Rosa Luzia Lunardi, de 85 anos, recebe um abraço da enfermeira Adriana Silva da Costa Souza no lar para idosos Viva Bem, na capital paulista, em 5 de agosto de 2020 MADS NISSEN/EFE

A letalidade do novo coronavírus entre motoristas e cobradores de ônibus é três vezes maior do que a média geral da cidade de São Paulo. São trabalhadores da linha de frente que se arriscam todos os dias no contato intenso com a população. Na linha de frente, convivendo dia a dia com as aglomoerações, por várias horas seguidas, estão motoristas e cobradores de ônibus, que sofrem com o constante risco de contaminação pelo coronavírus. "E levar pra família também, né? É um risco que a gente corre", completa José. Só na cidade de São Paulo, foram 1.373 casos de contaminação em um ano de pandemia Reprodução/Record TV

Imagens de peixes nadando no Rio Pinheiros, no trecho próximo à ponte Cidade Jardim, na capital paulista, foram divulgadas nos últimos dias em redes sociais e pelo governo do estado de São Paulo. A diretora da SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, avalia que o aparecimento dos peixes é uma conquista de investimento de longo prazo na recuperação do rio e que a preservação de rios urbanos, como o Pinheiros, deve ser um programa permanente de estado Reprodução / Governo de SP

A cidade de São Paulo retomou, nesta segunda-feira (12), as aulas presenciais nas escolas da rede municipal e particulares após o anúncio do governo estadual do retorno à fase vermelha do Plano São Paulo. A rede estadual só abriu para tirar dúvidas de pais e alunos, as atividades escolares voltam na quarta-feira (14). De acordo com a Seduc (Secretaria Estadual de Educcação) a retomada das atividades escolares ocorre de maneira gradual e facultativa, com limite máximo de 35% dos alunos por dia em cada escola. Todas as instituições de ensino devem seguir as normas sanitárias como distanciamento social, uso obrigatório de máscara e álcool em gel (veja todas as regras) Rubens Cavallari/Folhapress - 03.11.2020

O STF (Supremo Tribunal Federal) aprovou a abertura da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) no Senado para apurar a conduta do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi confirmada por 10 dos 11 ministros da Corte

CLÁUDIO MARQUES - 18/02/2021/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O advogado Leonardo Barreto, que defende o pai de Henry Borel, Leniel Borel, disse que ele não sabia que o filho tomava remédios para ansiedade. A informação foi apontada pela faxineira da mãe de Henry e do vereador Dr. Jairinho, que trabalhava no apartamento do casal e limpou o local um dia após a morte de Henry. Leila Rosângela Mattos prestou depoimento nesta quarta (14), na 16ª DP (Barra da Tijuca), zona oeste do Rio. Na declaração ela afirmou que o casal tomava muitos remédios e que Monique dava a Henry medicamento para ansiedade e um xarope de Maracujá Reprodução/ Record TV

A polícia encontrou uma câmera ainda na embalagem no quarto de Monique Medeiros e Dr. Jairinho, durante a primeira perícia realizada no apartamento da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde Henry Borel morreu.A descoberta do equipamento mostra que a mãe do menino comprou uma câmera para averiguar o que o namorado fazia ao se trancar com o enteado no quarto do casal, mas não chegou a instalar Reprodução

O setor de serviços cresceu pelo nono mês consecutivo na passagem de janeiro para fevereiro e superou, pela primeira vez, o patamar em que se encontrava antes da pandemia do novo coronavírus, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Donaldo Hadlich/Framephoto/Estadão Conteúdo – 30.06.2018

O volume de vendas do comércio varejista no Brasil interrompeu a série de duas quedas seguidas e cresceu 0,6% em fevereiro. O resultado positivo interrompe a sequência de duas quedas mensais consecutivas, período que acumulou perda de 6,3% para o setor.

Divulgação / Prefeitura de Betim

Sisu (Sistema de Seleção Unificada) terminou a fase de inscrições e o MEC (Ministério da Educação) divulgou o resultado na sexta-feira (16). Os estudantes que não conseguiram uma vaga podem se inscrever para a lista de espera. O período de matrícula começa na segunda (19) e vai até a sexta-feira (23) e deve ser feito diretamente no site das universidades. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 27 de abril Portal Correio

O governador João Doria (PSDB) nomeou o professor Antônio José de Almeida Meirelles para exercer o cargo de Reitor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), com mandato de quatro anos Thomaz Marostegan/Unicamp

A Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) decidiu adiar o Exame Único do Vestibular Estadual 2021, do dia 2 de maio para 18 de julho. De acordo com comunicado da universidade, a medida foi tomada em função do agravamento da pandemia de covid-19 Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um tiroteio na instalação da FedEx em Indianápolis, nos EUA, deixou ao menos 8 pessoas mortas (dentre elas o autor do ataque, que se matou) e várias feridas, segundo informaram as autoridades locais. O tiroteio ocorreu pouco depois das 23 horas (horário local) em um armazém da empresa de transporte de entrega de mercadorias perto do Aeroporto de Indianápolis, onde 4.500 pessoas trabalham Reuters

Duas semanas após ser desencalhado do Canal de Suez, no Egito, o navio cargueiro Ever Given ainda não conseguiu deixar a região. Mas desta vez é por questões burocráticas. Os administradores do canal exigem uma compensação de pelo menos US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões) para liberar a embarcação que interrompeu o comércio internacional por quase uma semana. Khaled Elfiqi / EFE - EPA - 29.3.2021

O chefe de polícia da cidade de Brooklyn Center, em Minnesota (EUA), e a policial que baleou fatalmente Daunte Wright, um rapaz negro de 20 anos, durante uma abordagem de trânsito, pediram demissão, disse o prefeito em uma entrevista coletiva na terça-feira (13) Leah Millis / Reuters - 12.4.2021

Os voos entre França e Brasil permanecerão suspensos até 19 de abril, segundo um decreto publicado na quarta-feira (14) no Diário Oficial francês, enquanto o governo de Paris estuda soluções para repatriar seus cidadãos bloqueados Reprodução/Pixabay

A Dinamarca decidiu, na quarta-feira (14), abandonar definitivamente a vacina de Oxford contra a covid-19 por seus "raros mas graves" efeitos colaterais, anunciaram nesta quarta-feira as autoridades de saúde, o que faz do país a primeira nação europeia a tomar a decisão. GABRIEL BOUYS / AFP

A policial que atirou e matou um jovem negro perto de Minneapolis foi presa sob a acusação de homicídio culposo, em um contexto de protestos nesta cidade do meio-oeste dos Estados Unidos e do julgamento do ex-agente que matou o cidadão negro George Floyd no ano passado Leah Millis/Reuters - 13.4.2021

Novo jato supersônico da Aerion, empresa de aviação norte-americana, fará o trajeto de São Paulo até Paris, na França, em apenas duas horas. Conhecido como Aerion AS3, o modelo anunciado será capaz de transportar até 50 passageiros e atingir a velocidade de 6.200 km/h.

Divulgação/Aerion

O repórter norte-americano Jay O'Brien foi surpreendido por um bólido — um meteoro que explode no ar — que cruzou o céu de West Palm Beach, no sul da Flórida, enquanto fazia uma transmissão ao vivo em seu perfil no Facebook. Reprodução: Twiter

Um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que os vídeos publicados recentemente mostrando objetos voadores não identificados (OVNIs) se movendo em forma de pirâmide na costa da Califórnia são verdadeiros na última terçca-feira (13). Reprodução/Twitter